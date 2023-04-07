Правительство пообещало сделать адресными 74 соцвыплаты к 2025 году

7 апреля. FINMARKET.RU - До конца года в систему социального казначейства переведут восемь мер поддержки, заверил представитель Минтруда в ответ на запрос "Ведомостей" . В их число войдут, например, выплаты военнослужащим, членам их семей, пособия пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и ряд других, пообещал собеседник. Он утверждает, что к 2025 г. в систему войдут еще 24 меры.

Социальное казначейство предполагает, во-первых,выплат, т. е. размер поддержки зависит от дохода: менее обеспеченные граждане получают более высокие суммы. Во-вторых, минимизацию бюрократии при подаче заявления, т. е. фактически это система одного окна. Создать социальное казначейство для повышения адресности и эффективности поддержки в условиях коронакризиса в 2020 г. президенту Владимиру Путину предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Из 1 руб. соцпособий и выплат до бедных доходит лишь 25 коп., оценивали тогда эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института Минфина.

Согласно законодательству, военнослужащие и их семьи имеют право на социальные надбавки к довольствию, компенсацию услуг ЖКХ и ремонта дома, организацию отдыха детей в летних лагерях. Кроме того, пособие получают беременные жены, чьи мужья служат в ВС РФ. Предусмотрены также страховые выплаты в случае ранения или смерти.

По закону те, кто подвергся воздействию радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, получают ежемесячные компенсации на покупку продуктов. Пособия также положены гражданам, проживающим на загрязненной после катастрофы территории, участникам ликвидации этой аварии, ставшим инвалидами, и членам их семей, потерявшим кормильца. Кроме того, для причастных существуют субсидии на молочное питание детей, доплаты за вредность и субсидии на похороны.

По данным Минтруда, сейчас социальное казначейство включает 42 меры поддержки. Самые востребованные из них – это материнский капитал, оплата больничного, выплаты по рождению и уходу за ребенком, пенсии и надбавки к ним, а также компенсации инвалидам страховых премий по договору ОСАГО. В ведомстве добавили, что полный функционал социального казначейства, предоставление в автоматическом режиме или по одному заявлению 74 услуг, будет реализован к 2025 г.