В 1-м квартале число граждан-банкротов в РФ выросло на 40%

7 апреля. FINMARKET.RU - Российские суды в январе-марте 2023 года признали несостоятельными 76 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Это на 40,3% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.

Темп прироста числа банкротств граждан продолжает замедляться в последние годы. Рекордный показатель (72,6%) был зафиксирован в 2020 году по сравнению с предыдущим. В 2021-м прирост составил 62%, а в 2022-м - 44,2%.

"Темпы роста количества банкротств граждан стабилизировались и в ближайшее время вряд ли ускорятся, поскольку эффект новизны процедуры уже себя исчерпал, а экономические факторы не столь изменчивы, чтобы повлиять на динамику", - считает руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин.

Всего с момента появления в России института личного1 октября 2015 года суды признали несостоятельными 829 тысяч граждан.

В отличие от судебной процедуры механизм внесудебного банкротства только начинает всерьез набирать популярность. В первом квартале 2023 года многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 2510 сообщений о его начале, что в два раза больше (+95,9%), чем в январе-марте 2022 года. Процедура запустилась в 69% случаев, тогда как в январе-марте 2022 года заявителям возвращались 45% заявлений, свидетельствуют данные "Федресурса".

"Интерес к бесплатной процедуре освобождения от долгов возрастает,все лучше разбираются в ее особенностях, поэтому доля отклоненных заявлений снижается", - отмечает Юхнин.

Всего за период действия внесудебного банкротства с сентября 2020 года по конец марта 2023-го стартовали 16075 процедур с суммой долга 5,55 млрд рублей; завершены 10942 с задолженностью 3,82 млрд рублей, доля начатых дел составила 52%.

Внесудебное банкротство с 1 сентября 2020 года она доступно лицам, имеющим непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

В будущем она станет доступна более широкому кругу лиц. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Банку России до 1 июня 2023 года обеспечить корректировку правил внесудебной процедуры. В частности, в поручении говорится о необходимости вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, минимальную планку долга предложено понизить с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.