Средняя пенсия неработающего пенсионера - почти 21 тыс. руб.

6 апреля. FINMARKET.RU - В 2022 году страховые пенсии россиян выросли почти на 20%. С учетом индексации с 1 января 2022 года на 8,6% и с 1 июня 2022 года на 10% средний размер страховой пенсии по старости на 31 декабря 2022 года составил 19 808,28 рубля, а средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера - 20 842,21 рубля. Об этом говорится в докладе Счётной палаты России, посвященном исполнению бюджета Пенсионного фонда России за 2022 год.

Там также отмечается, что страховые пенсии 9,15 млн работавших в 2021 году пенсионеров увеличены с 1 августа 2022 года в среднем на 236,30 рубля (в 2021 году - на 196,66 рубля), пишет "Российская газета"

За 2022 год впоступило 12 трлн 477 млрд 829,38 млн рублей, а израсходовано 11 трлн 374 млрд 309,21 млн рублей. По сравнению с 2021 годом расходы выросли на 1 трлн 249 млрд 256,19 млн рублей (на 12,3%), что связано с предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, размеров иных социальных выплат.

Прошлый год Пенсионый фонд закончил с рекордным профицитом в 1,1 трлн руб., который образовался на фоне резкого увеличения трансферта из федерального бюджета - на 70% к запланированному уровню. До этого превышение доходов ПФР над расходами получилось в 2020 году (тогда профицит составил 575,6 млрд руб.).

В 2022 г. расходы на выплату пенсий увеличились в 2022 году на 14,7% по сравнению с 2021 годом в связи с индексацией страховых пенсий неработающим пенсионерам на 19,5%.