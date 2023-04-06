Минсельхоз поддержал закон о меде

6 апреля. FINMARKET.RU - Минсельхоз поддержал законопроект об определении меда и продукции пчеловодства - документ внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Об этом "Известиям" рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин.

Документ вводит новые понятия - "мед" и "продукция пчеловодства". Под первым предлагается понимать природный сладкий продукт, который образуется в результате жизнедеятельности пчел. Под вторым - мед, воск, маточное молоко, гомогенат расплода медоносных пчел и трутней, пергу, прополис, пыльцевую обножку, пчелиные матку и яд, а также другие изделия, которые определены документами по стандартизации.

Как отметил Митин, базовыйо пчеловодстве был принят еще в 2020 году, однако определения меда в нем нет. Это одна из причин того, что под видом природного продукта сейчас продается большое количество других товаров, не имеющих к нему никакого отношения, уточнил сенатор.

В Роскачестве "Известиям" рассказали, что в 2020 году провели исследование 46 наиболее популярных торговых марок меда, реализуемого в России. Оно показало, что 22% из них - это фальсификат, то есть глюкозно-фруктозный сироп или глюкозно-мальтозная патока, а в 48% недостоверно указан ботанический вид меда.

В организации уточнили, что важная причина фальсификации - это именно отсутствие законодательного определения меда, а также сформулированных его идентификационных характеристик. Понятие "мед натуральный" сформулировано только ГОСТом 25629-2014 "Пчеловодство. Термины и определения", в то же время большая часть продукции выпускается по техусловиям производителя и маркируется только словом "мед", отметили в Роскачестве.