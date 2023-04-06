Деревянное домостроение набирает обороты

6 апреля. FINMARKET.RU - В России деревянноевыросло за год на 31%. Если в 2021 году, по данным Росстата, появилось 10,8 млн кв. м деревянного жилья, то в 2022 году - уже 14,2 млн кв. м. По сравнению с допандемийным 2019 годом объемы деревянного строительства увеличились на 61%, пишет "Российская газета"

При этом деревянное домостроение растет быстрее средних показателей по рынку.

Как считают эксперты Ассоциации деревянного домостроения (АДД), реальный объем строительства домов с применением деревянных несущих конструкций даже значительно выше и составляет 23,2 млн кв. м, или 41% от всего объема индивидуального строительства.

Количество деревянных домов в ИЖС (126,4 тыс.) превысило количество домов, построенных из какого-либо другого материала, отмечают в АДД. Для сравнения, из кирпича было построено 79,7 тыс. домов, из блоков - 40,7. Количество частных домов из всех видов "камня" (кирпич, блоки, монолит, панели, камень) немногим превышает количество деревянных - 154,3 тыс.

Лидером по темпам роста новых деревянных домов стал Краснодарский край. Если в 2021 году было сдано в эксплуатацию 736 домов, то в 2022 году количество увеличилось в 5,6 раза - до 4 169.

Однако лидером по приросту деревянных новостроек остаются Москва и Подмосковье - здесь их число выросло за год на 9,2 тыс. - с 20,5 до 29,7 тыс. Причем здесь число построенных деревянных домов превышает число "каменных" (по всем технологиям в целом).

Москва и Московская область остаются безусловным лидером и по количеству "квадратов" нового деревянного жилья с показателем 3,6 млн кв. м. На 2-м месте по объемам деревянного ввода - Башкортостан с 1,1 млн кв. м, на 3-м - Санкт-Петербург и Ленобласть с 940 тыс. кв. м