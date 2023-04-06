Ушедшие из РФ бренды в непродовольственной рознице потеряли пару миллиардов

6 апреля. FINMARKET.RU - Общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов, работающих в непродовольственной рознице и объявивших об уходе с российского рынка, превысил $1,3–1,5 млрд, рассказали "Коммерсанту" два консультанта, сопровождавшие закрытие бизнеса ряда сетей в РФ. С учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать $2 млрд, добавляет один из источников газеты. С 24 февраля 2022 года, после начала военных действий РФ на Украине, более 180 иностранных сетей ограничили свою деятельность в России, около 15 объявили о планах покинуть рынок, подсчитали в NF Group.

Лишь часть из ушедших сетей, по мнению советника практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслана Петручака, могут обосновать свой«попыткой хеджировать репутационные потери». Причина ухода почти половины брендов — существующие ограничения внешнеторговых операций РФ с рядом стран, изменение валютного курса, логистические сбои, сложности с осуществлением трансакций, добавляет он.

Самые ощутимые— у шведской H&M, испанской Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA — на их долю вместе приходится более $1 млрд.