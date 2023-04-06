Маткапитал стали чаще тратить на образование детей

6 апреля. FINMARKET.RU - Россияне стали в 1,5 раза чаще направлять материнский капитал на образование детей. Активнее обналичивают и сертификаты. А вот число семей, которые направили средства на улучшение жилищных условий, напротив, снизилось. Это следует из доклада Счетной палаты (СП) по бюджету Пенсионного фонда России за 2022 год, пишут "Известия"

В прошлом году россияне получилина сумму 381,9 млрд рублей, это на 17 млрд меньше, чем в 2021 г. При этом число семей, которые направили эти средства на улучшение жилищных условий (без ипотеки), снизилось на 7,8%, или на 71 тыс., следует из доклада СП. Это, подчеркивается в документе, наиболее дорогой способ использования материнского (семейного) капитала (МСК) по сравнению с другими. Так, средства можно вложить в покупку, строительство или ремонт жилья, а также погасить ими ипотеку.

В то же время граждане значительно чаще стали тратить сертификат на образование детей. Таких обращений в 2022 году было на 42,8%, или на 115,8 тыс. больше, чем в предыдущем. Так распорядилась средствами почти каждая четвертая семья, имевшая право на подобный сертификат (24%). В 2021 г. на образование детей его использовали 18% от общего числа.

Также в 2022 г. на 3% увеличилось число получателей ежемесячной выплаты за счет маткапитала, то есть тех, кто обналичивает эти средства. Ее назначили только 9,4 тыс. заявителей. Тогда как подали заявку на эту выплату 374,3 тыс. россиян - на 26,8% больше показателя 2021 г. По закону ежемесячная выплата назначается на любого по счету ребенка до 3-х лет. При этом доход семьи не должен превышать двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Согласно докладу, в целом на 141,5 тыс. (на 13,4%) уменьшилось число получателей маткапитала. Всего за 2022 год ПФР выдал 911,9 тыс. сертификатов, больше половины из которых полагались семьям с одним ребенком.

Структура распоряжения средствами МСК могла поменяться из-за смены приоритетных потребностей семей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Счетной палаты. Среди других причин - колебания на рынке недвижимости, расширение возможностей для использования средств на обучение и сокращение реальных доходов населения, рассказали эксперты. Они ожидают: скорее всего, такие тенденции сохранятся и в этом году.