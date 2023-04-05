Компании ищут способы сохранить лицензии на западный софт

5 апреля. FINMARKET.RU - Спустя более чем год после ухода изAdobe крупныеи региональные органы власти продолжают искать способы продлить лицензии на продукты компании и сходное ПО, пишет "Коммерсантъ", изучив данные электронных торговых площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы, использующиеся при подготовке визуальных материалов — в частности, на Creative Cloud от Adobe.

Как отмечает "Ъ", одни компании продлевают действующие лицензии, другие готовы заключать новые соглашения, чтобы получить доступ к софту, до импортозамещения которого пока не дошли руки. Активный спрос может стимулировать зарубежных вендоров наладить каналы сублицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку, полагают эксперты.