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05 апреля 2023 года 10:15
Компании ищут способы сохранить лицензии на западный софт
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Zuma\TASS
5 апреля. FINMARKET.RU - Спустя более чем год после ухода из РФ Adobe крупные компании и региональные органы власти продолжают искать способы продлить лицензии на продукты компании и сходное ПО, пишет "Коммерсантъ", изучив данные электронных торговых площадок на предмет закупок лицензий на иностранные сервисы, использующиеся при подготовке визуальных материалов — в частности, на Creative Cloud от Adobe. Как отмечает "Ъ", одни компании продлевают действующие лицензии, другие готовы заключать новые соглашения, чтобы получить доступ к софту, до импортозамещения которого пока не дошли руки. Активный спрос может стимулировать зарубежных вендоров наладить каналы сублицензирования, чтобы не потерять доступ к российскому рынку, полагают эксперты.
Опубликовано Финмаркет
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