Мошенники расставили новые приманки

5 апреля. FINMARKET.RU -начали использовать бренды Booking и DNS в качестве новых приманок в своих схемах обмана, пишут "Известия", приводящие мнение специалистов по информационной безопасности.

В спам-рассылках людям предлагают деньги за выставление высоких оценок отелям, а когда потенциальная жертва связывается с преступниками, просят оценивать и выкупать товары в онлайн-магазине электроники и в процессе стараются завладеть деньгами или данными банковских карт любителей легкого заработка. Эксперты утверждают, что таким образом мошенники модернизировали популярную в интернете схему по "приему на работу" в AliExpress, Ozon и Wildberries. Сценарии обмана обновляются постоянно — чтобы не примелькаться и не утратить эффективность, отмечают специалисты по кибербезопасности.