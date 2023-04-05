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05 апреля 2023 года 09:33

Мошенники расставили новые приманки

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imago\ТАСС
imago\ТАСС
5 апреля. FINMARKET.RU - Мошенники начали использовать бренды Booking и DNS в качестве новых приманок в своих схемах обмана, пишут "Известия", приводящие мнение специалистов по информационной безопасности.

В спам-рассылках людям предлагают деньги за выставление высоких оценок отелям, а когда потенциальная жертва связывается с преступниками, просят оценивать и выкупать товары в онлайн-магазине электроники и в процессе стараются завладеть деньгами или данными банковских карт любителей легкого заработка. Эксперты утверждают, что таким образом мошенники модернизировали популярную в интернете схему по "приему на работу" в AliExpress, Ozon и Wildberries. Сценарии обмана обновляются постоянно — чтобы не примелькаться и не утратить эффективность, отмечают специалисты по кибербезопасности.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  мошенники,  схемы

 
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