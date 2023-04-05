Иностранные туристы потянулись в Россию

5 апреля. FINMARKET.RU - После обвала въездного туризма из-за пандемии и начала военных действий на Украине интерес иностранных путешественников к России начал медленно восстанавливаться, пишет "Коммерсант" . Как сообщила представитель "Интуриста" Дарья Домостроева, сейчас заявки поступают ежедневно от путешественников из Китая, Ирана, индивидуальных гостей из стран Ближнего Востока и Европы.

В прошлом году, по данным Погранслужбы ФСБ, Россию с туристическими целями посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это почти на треть меньше показателя 2021 года и в 25,5 раза отстает от значения докризисного 2019 года.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, небольшой поток сейчас есть из всех 34 стран, с которыми у России возобновлено прямое авиасообщение: это небольшие группы, индивидуальные путешественники и деловые туристы.

Как отмечают эксперты, хотя поток незначительный, но ситуация лучше прошлогодней, когда въездного потока не было в принципе.

Но несмотря на позитивный тренд, чуда участники рынка не ждут: число въездных поездок в Россию в этом году, очевидно, будет несопоставимо с показателями 2019 года.