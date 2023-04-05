.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
05 апреля 2023 года 09:50
Иностранные туристы потянулись в Россию
|0
EPA/TACC
5 апреля. FINMARKET.RU - После обвала въездного туризма из-за пандемии и начала военных действий на Украине интерес иностранных путешественников к России начал медленно восстанавливаться, пишет "Коммерсант". Как сообщила представитель "Интуриста" Дарья Домостроева, сейчас заявки поступают ежедневно от путешественников из Китая, Ирана, индивидуальных гостей из стран Ближнего Востока и Европы. В прошлом году, по данным Погранслужбы ФСБ, Россию с туристическими целями посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это почти на треть меньше показателя 2021 года и в 25,5 раза отстает от значения докризисного 2019 года. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, небольшой поток сейчас есть из всех 34 стран, с которыми у России возобновлено прямое авиасообщение: это небольшие группы, индивидуальные путешественники и деловые туристы. Как отмечают эксперты, хотя поток незначительный, но ситуация лучше прошлогодней, когда въездного потока не было в принципе. Но несмотря на позитивный тренд, чуда участники рынка не ждут: число въездных поездок в Россию в этом году, очевидно, будет несопоставимо с показателями 2019 года.
Опубликовано Финмаркет
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.