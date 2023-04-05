Рост зарплат в России обогнал рост производства

5 апреля. FINMARKET.RU - Реальные зарплаты в феврале 2023 года росли в годовом выражении на 0,6% на фоне падения экономики на 3,2%, по оценке Минэкономики. Макроэкономисты фиксируют продолжающееся отставание производительности от роста зарплат в рыночных секторах на фоне рекордного сокращения безработицы и перетока рабочей силы в госсектор. Это угрожает не только росту цен и снижению капвложений, но и сжатию потенциальных темпов роста ВВП в будущем, пишет "Коммерсантъ".

Подсчитав удельные трудовые издержки (объем выпуска на одного работника с учетом динамики отраслевых цен производителей и роста номинальной зарплаты), в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП) отмечают, что для большинства отраслей промышленности, в особенности экспортно ориентированных, производительность труда в 2022 году росла заметно медленнее зарплат.