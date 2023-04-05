МФО заинтересовались выпуском ЦФА

5 апреля. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации (МФО) хотят привлечь инвесторов для финансирования своей деятельности с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА), сообщил "Ведомостям" финансовый директор МФК "Лайм-займ" Евгения Кукуева. Исполнительный директорCarmoney Татьяна Бородкина добавила, что Carmoney совместно с блокчейн-платформой "Мастерчейн" рассматривают возможность выпуска цифровых облигаций. Точную дату и параметры первого выпуска она не назвала, пишут "Ведомости".

Для МФО- альтернативный способ привлечения средств помимо договоров займа и облигаций. Это может быть интересно компаниям, испытывающим острый дефицит средств на дальнейшее развитие бизнеса либо имеющим значительные долговые обязательства, отметил гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров. При этом самим МФО цифровые активы могут помочь снизить "порог для входа" розничных инвесторов, считает финансовый директор Summit Group Екатерина Захарова. Пока использование ЦФА вызывает больше вопросов, чем ответов: еще нет гражданско-правовой практики, которая бы регулировала отношения участников рынка. Цифровые активы еще слишком молодой инструмент (закон заработал в 2021 году, а первые операторы появились в 2022 году), чтобы можно было объективно оценить его потенциал, нужно время на "вызревание" всех механизмов и появление реальной практики, считают эксперты.