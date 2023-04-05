Власти изменили прогноз по курсу рубля в 2023 году

5 апреля. FINMARKET.RU - Курс рубля в конце года ожидается на уровне 77 рублей за доллар, пишут "Ведомости", ссылаясь на близкий к правительству источник, закомого с одним из последних версий прогноза. По словам еще одного собеседника - федерального чиновника, ожидается, что до конца года цена доллара будет находиться в среднем в диапазоне до 78 рублей.

При сравнительно низких продажах валюты спрос на нее особенно резко вырос в последнее время из-за нескольких факторов, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Во-первых, спрос на валюту предъявляют иностранные компании, которые продают свой бизнес в России, конвертируют рубли в валюту и выводят их в свои юрисдикции. Кроме этого, по информации СМИ, около 2 тыс. иностранных компаний ожидают одобрения правкомиссии на продажу своих российских активов. Этот фактор продолжит оказывать давление нав ближайшие месяцы. Во-вторых, растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с Запада на Восток. В-третьих, постепенно возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и в летние отпуска и, в-четвертых, сохраняется спрос на валюту в качестве страховки от геополитических рисков, продолжил эксперт. Наконец, не исключено, что спекулянты в условиях низкой активности экспортеров решили протестировать уровень в 80 рублей за доллар, допустил Васильев.