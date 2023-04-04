4 апреля. FINMARKET.RU - Российские работодатели стали дольше искать сотрудников, следует из данных опросов онлайн-сервисов для поиска кадров. Больше половины представителей бизнеса заявили, что последние полгода им требуется больше времени на закрытие вакансии, следует из тематического интервью ресурса по подбору персонала "Работа.ру" и облачной HR-платформы "Сбера". Эту тенденцию подтверждает и совместное исследование площадки онлайн-рекрутинга HeadHunter (HH.ru) и агентства "Яков и партнеры", пишут "Ведомости"

В среднем срок закрытия вакансии вырос в 1,5 раза - с двух месяцев в 2021 г. до трех месяцев в 2022 г., следует из данных HH.ru. В опросе (проводился в декабре 2022 г. - январе 2023 г.) приняли участие 220 крупнейших частных работодателей, их спрашивали, как изменился средний срок поиска кандидатов сейчас по сравнению с периодом до начала специальной военной операции.

По данным HH.ru, сегодня большинство (34%) работодателей ищут сотрудников от двух до трех месяцев. При этом ранее большая часть рекрутеров (31%) находила сотрудников меньше чем за месяц. Теперь менее 30 днейзанимает только у 11% организаций. Число компаний, закрывающих вакансии в течение одного месяца, снизилось с 25 до 16%. Количество тех, у кого подбор персонала отнимает до двух месяцев, почти не изменилось - показатель снизился с 23 до 22%. До полугода подходящие кадры разыскивают 13% компаний (ранее их доля составляла 5%). Дольше шести месяцев поиски специалистов занимают у 4%, показатель вырос на 3 п. п. (с 1%).

Острый дефицит линейного персонала испытывают компании из сферы образования и науки, а также медицины и энергетики, следует из опроса "Работа.ру". Руководителей среднего звена особенно не хватает в больницах и клиниках, а также в организациях, связанных с торговлей и информационными технологиями. Топ-менеджеров активнее прочих работодателей ищут представители IT-предприятий, энергетической отрасли и сектора недвижимости.