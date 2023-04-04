Минпромторг представил стратегию "Фарма–2030"

4 апреля. FINMARKET.RU - Минпромторг представил для обсуждения с экспертным сообществом стратегию развития фармпромышленности РФ на период до 2030 года, пишет "Коммерсант"

Как следует из этого документа, Минпромторг позитивно оценивает результаты реализации "Фармы-2020", в частности, ведомство считает, что благодаря ей с 2009 по 2022 год объем производства лекарств в стране вырос (номинально, в рублях) на 533,3% — с 96 млрд руб. до 607,9 млрд руб. Доля препаратов, произведенных в РФ, увеличилась с 24% в 2009 году до 36% в 2022 году (также в денежном выражении). По данным ассоциации международных фармпроизводителей, на которые ссылается Минпромторг, совокупный объем прямых инвестиций иностранных компаний в отрасль РФ за это время составил более 80 млрд руб.— с 2010 года более 100 иностранных производителей локализовали на территории страны более 400 международных непатентованных наименований препаратов.

Так, до 2030 года объем рынка лекарств в РФ должен вырасти с 2,2 трлн руб. до 3,7 трлн руб., доля российских препаратов — с 35,9% до 42,6% (в денежном выражении), объем экспорта — с $1,26 млрд до $3,4 млрд, а доля препаратов, которые производятся в рамках полного цикла и входят в перечень стратегически важных,— с 67% до 80%.