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03 апреля 2023 года 10:10
Потерявшим доверие чиновникам запретят работать в госструктурах
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Валерий Шарифулин/ТАСС
3 апреля. FINMARKET.RU - Государственным и муниципальным служащим, уволенным из-за утраты доверия, запретят работать в госорганах в течение пяти лет. Законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс, внесен в Госдуму, пишет "Российская газета". В частности, замешанный в антикоррупционном скандале чиновник не сможет устроиться на работу в Банк России, в Социальный фонд России, другие страховые фонды и организации, созданные на основании федеральных законов. Сейчас ни в одном законе не прописано, что лишившийся доверия чиновник должен держаться подальше от госслужбы. Однако такие чиновники заносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. По данным Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, на конец прошлого года в этом реестре содержались сведения почти о 3,5 тыс. граждан, которых уволили за совершение коррупционного правонарушения. Большинство коррупционеров оказались мужчинами. Ранее и Минтруд предложил ужесточить антикоррупционное законодательство. Если начальник знает, что его подчиненные что-то делают в корыстных интересах, но ничего не предпринимает, такого начальника могут уволить. Это касается госсектора. В российском законодательстве есть такое понятие, как конфликт интересов. Под ним понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или служебных обязанностей. По антикоррупционному законодательству госуправленцы должны знать о своих подчиненных практически все, в том числе родственные связи и источники получения доходов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, чиновники, доверие, утрата, ограничения
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Istina 03.04.2023
Руководство чиновников и государственных служащих не оценивает подчиненных по качеству служения гражданам Российской Федерации, в том числе обеспечивая исполнение базовых норм Конституции РФ, это свидетельствуют стиль и методы управления. Руководство чиновников и государственных служащих удовлетворяется оценкой обслуживания своих интересов в управлении, интересов связанных лиц, это свидетельствуют вертикальные действия в свою пользу, бездействия в выгоды своей структуры.
Istina 03.04.2023
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Istina 03.04.2023
Аффилированность лиц не позволяет применять закон, его и применяют только к отдельным. Получателя субсидий из бюджета региона не привлекают к ответственности, обладателя информации о целевых денежных средствах, связывают дальше. Одни лица - принимают решения, другие лица - покрывают действия авторов и исполнителей решений.
Istina 03.04.2023
Ни один из чиновников с 2010 г., равно как и государственные служащие, не были уволены за утрату доверия. Многие и по сей день служат. Обслуживают интересы свои и иных лиц, связанных общими выгодами. Движения чиновников и государственных служащих не оцениваются ускоренно, по факту события, и даже длящиеся системные нарушения №59-ФЗ, например, не основание для надзора лишить чиновника должности в государственной структуре.
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