Потерявшим доверие чиновникам запретят работать в госструктурах

3 апреля. FINMARKET.RU - Государственным и муниципальным служащим, уволенным из-за утраты доверия, запретят работать в госорганах в течение пяти лет. Законопроект, вносящий изменения в Трудовой кодекс, внесен в Госдуму, пишет "Российская газета"

В частности, замешанный в антикоррупционном скандале чиновник не сможет устроиться на работу в Банк России, в Социальный фонд России, другие страховые фонды и организации, созданные на основании федеральных законов.

Сейчас ни в одном законе не прописано, что лишившийся доверия чиновник должен держаться подальше от госслужбы. Однако такиезаносятся в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

По данным Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, на конец прошлого года в этом реестре содержались сведения почти о 3,5 тыс. граждан, которых уволили за совершение коррупционного правонарушения. Большинство коррупционеров оказались мужчинами.

Ранее и Минтруд предложил ужесточить антикоррупционное законодательство. Если начальник знает, что его подчиненные что-то делают в корыстных интересах, но ничего не предпринимает, такого начальника могут уволить. Это касается госсектора.

В российском законодательстве есть такое понятие, как конфликт интересов. Под ним понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных или служебных обязанностей.

По антикоррупционному законодательству госуправленцы должны знать о своих подчиненных практически все, в том числе родственные связи и источники получения доходов.