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03 апреля 2023 года 10:00

В Интернете растет число мошеннических криптообменников

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
3 апреля. FINMARKET.RU - В сети Интернет растет число мошеннических криптообменников и работающих с ними агрегаторов, работающих с россиянами, пишет "Коммерсантъ",приводящий данные Positive Technologies. Так, в марте количество мошеннических криптообменников втрое превосходило их число годом ранее. Распространяются и поддельные агрегаторов обменников. Как отметил руководитель Satoshkin Дмитрий Степанин, аналоги Bestchange "создаются специально, чтобы рекламировать фальшивые обменники".

По словам экспертов, тенденция связано с увеличением объемов криптофиатных операций на фоне оживления рынка и ужесточения антироссийских санкций. Чтобы не попасться на уловку мошенников, аналитики рекомендуют проверять обменники с помощью крупных агрегаторов (таких как Bestchange или Exnode), обращать внимание на дату их регистрации и не гнаться за нереалистично выгодным курсом. В целом же улучшить ситуацию, по мнению участников рынка, может только легализация криптовалют в РФ с появлением официальных обменных площадок. Между тем законопроект о регулировании криптовалют был внесен в Государственную думу в ноябре.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  криптообменники,  мошенники

 
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