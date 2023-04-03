.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Долги на рынках электроэнергии РФ продолжат расти в 2023 г. вне зависимости от динамики электропотребления - АКРА
03 апреля 2023 года 10:00
В Интернете растет число мошеннических криптообменников
|0
Егор Алеев/ТАСС
3 апреля. FINMARKET.RU - В сети Интернет растет число мошеннических криптообменников и работающих с ними агрегаторов, работающих с россиянами, пишет "Коммерсантъ",приводящий данные Positive Technologies. Так, в марте количество мошеннических криптообменников втрое превосходило их число годом ранее. Распространяются и поддельные агрегаторов обменников. Как отметил руководитель Satoshkin Дмитрий Степанин, аналоги Bestchange "создаются специально, чтобы рекламировать фальшивые обменники". По словам экспертов, тенденция связано с увеличением объемов криптофиатных операций на фоне оживления рынка и ужесточения антироссийских санкций. Чтобы не попасться на уловку мошенников, аналитики рекомендуют проверять обменники с помощью крупных агрегаторов (таких как Bestchange или Exnode), обращать внимание на дату их регистрации и не гнаться за нереалистично выгодным курсом. В целом же улучшить ситуацию, по мнению участников рынка, может только легализация криптовалют в РФ с появлением официальных обменных площадок. Между тем законопроект о регулировании криптовалют был внесен в Государственную думу в ноябре.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, криптообменники, мошенники
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.