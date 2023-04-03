Операторы связи просят новые льготы

3 апреля. FINMARKET.RU - Минцифры и операторы связи обсуждают разработку новых преференций для телекоммуникационного рынка, которые должны войти в "Стратегию развития отрасли связи до 2035 года", пишет "Коммерсант"

Собеседник "Ъ", знакомый с ходом обсуждения стратегии, говорит, что операторы просят правительство разработать механизм, который ускорит получение разрешений на строительство инфраструктуры, а также в будущем либо субсидировать закупку отечественных базовых станций, которых, впрочем, пока еще не существует, либо ввести дополнительные налоговыепри их эксплуатации.

Как уточняет один из источников "Ъ", еще в 2021 году часть мер поддержки, которые сейчас просят операторы, были приняты и утверждены в отдельной "дорожной карте" в рамках второго пакета мер поддержки IT-отрасли. Но фактически ни один из механизмов так и не заработал.

Утвердить "дорожную карту" планируется до 28 апреля, следует из письма, которое замглавы Минцифры Дмитрий Ким направил в Минэкономразвития.

По данным собеседника, близкого к разработке стратегии, единственная новая мера поддержки, на которую готовы пойти регуляторы, это льготы при выделении частотного диапазона.