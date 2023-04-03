Через венчурный Фонд суверенных технологий в беспилотники и беспроводную связь вложат более 6 млрд руб.

3 апреля. FINMARKET.RU -поддержки проектов НТИ (Национальная технологическая инициатива) и АО "Корпорация Попов радио" создали венчурный Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ). Он организован в форме инвестиционного товарищества в рамках проекта "Венчурное финансирование НТИ", рассказал "Ведомостям" инвестиционный директор Фонда поддержки проектов НТИ Дионис Гордин.

Фонд НТИ уже вложил в ФСТ НТИ 1,7 млрд руб., а общий ожидаемый размер инвестиций в фонд оценивается в 6,4 млрд руб. Это позволит до 2029 г. поддержать не менее 20 проектов НТИ в области беспилотной авиации и доставки грузов, микро- и радиоэлектроники, робототехники, технологий беспроводной связи и др.

Как уточнил Гордин, первыепланируется осуществить из фонда в этом году. Ожидается, что будут поддержаны приоритетные для государства венчурные проекты. Отбирать инициативы будет управляющий товарищ, а одобрять инвестиции, в том числе по критериям соответствия "суверенности", т. е. степени "отечественности" наработок, будет инвестиционный комитет при поддержке экспертных органов товарищества, уточняет он.

По словам Гордина, с заявкой на получение финансирования могут обращаться как проекты, прошедшие через экосистему НТИ, так и проекты с рынка.

Сейчас фонд собирает пул партнеров, для того чтобы размер финансирования и число возможных проектов расширялись, говорит Гордин. В случае успешного вовлечения партнеров в фонд в перспективе его размер может достичь нескольких десятков миллиардов рублей, включая субфонды. В качестве главных партнеров могли бы выступить как инвестиционно-промышленные, так и финансовые структуры.