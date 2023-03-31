Владельцам грузовиков грозят штрафы за отказ взвесить груз

31 марта. FINMARKET.RU - Минтранс подготовил проект поправок к КоАП, вводящих в кодекс новый состав правонарушения. За "невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении весового и габаритного контроля транспортного средства" вводится штраф в 10 тыс. руб. с лишением прав на срок до полугода (санкция будет назначаться судом). Собственника большегруза при этом оштрафуют на 500 тыс. руб., машина будет отправлена на штрафстоянку, пишет "Коммерсант"

Обязанность предоставлять грузовик для взвешивания и измерения габаритов по требованию инспектора Ространснадзора давно закреплена в ПДД, но санкции за невыполнение обязанности не было. В ноябре 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минтрансу разработать поправки, вводящие штраф для нарушителей.

В Минтрансе подсчитали, что загруженные сверх нормативананосят ущерб дорогам, увеличивая расходы на их содержание более чем на 700 млрд руб. в год только на федеральной сети. Если не усилить контроль, дорожную сеть ждет "стремительная деградация", сказано в материалах к поправкам.

Как считает Минтранс, введение санкций приведет к сокращению ДТП с тяжеловесными транспортными средствами, которые, как правило, представляют высокую "социальную опасность".

По мнению экспертов, предложенные санкции слишком жесткие и могут привести к росту коррупции на дорогах.