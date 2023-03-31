Ученые предлагают скорректировать методы оценки нуждаемости

31 марта. FINMARKET.RU - Способ оценки бедности в РФ не меняется: человек с доходами на рубль выше прожиточного минимума бедным уже не считается. Такой подход позволяет формально снижать уровень бедности. Сегодня за чертой бедности проживает каждый десятый гражданин. Ученые предлагают использовать более современные методы оценки. Один из вариантов - это индекс многомерной бедности (ИМБ). Необходимость перехода к иным методам оценки заявлена среди ключевых тем на Апрельской конференции Высшей школы экономики, пишет "Независимая газета"

Для оценки материального благосостояния граждан необходимо исследовать не только доходы населения, но и уровень цен, иначе картина получится искаженной. "В некоторых регионах можно достойно жить, имея сравнительно небольшой доход, а в других на такую сумму прожить очень сложно", - подчеркивают эксперты. Так, индекс стоимости жизни в России варьируется от 73 до 178% от среднего показателя. "В нашей стране есть территории, где цены очень высоки (Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан) или очень низки (Назрань, Саранск, Белгород)", - поясняют ученые.

Более адекватная оценка бедности будет полезна при разработке государственной социальной политики и мер социальной поддержки населения. "Чтобы разрабатывать экономическую политику, в частности направленную на ликвидацию бедности и ограничение доходного неравенства, необходимы корректные оценки этих явлений и факторов, их определяющих", - утверждает завлабораторией измерения благосостояния ВШЭ профессор Александр Суринов.

Социологи ВШЭ уже оценили вероятный уровень бедности с учетом многомерного подхода в оценке нуждаемости. "Индекс многомерной бедности - это комплексный способ измерения бедности. Монетарные подходы основываются только на денежных суммах, которыми обладает человек или семья, немонетарные принимают во внимание и другие критерии, например отсутствие у человека необходимых ресурсов или его социальную изоляцию. ИМБ позволяет включить как монетарные, так и немонетарные показатели", - разъясняют ученые.

Исследователи ВШЭ для расчета ИМБ сформулировали набор лишений (или деприваций), от которых может страдать отдельный человек или целая семья. Сами лишения были объединены в группы: депривации в части здоровья, питания, образования, удовлетворения базовых потребностей, покупки одежды и обуви, наличия базовых товаров длительного пользования, крупных приобретений (таких как машина или мебель), доступа к средствам коммуникации (наличие компьютера, телефона) и доходов.