В России переполнились склады с электроникой

31 марта. FINMARKET.RU - В России оказались переполненыс электроникой. Продажи смартфонов, планшетов, носимой электроники и других гаджетов в РФ замедлились во второй половине марта, рассказали "Известиям" источник, знакомый с менеджерами нескольких розничных сетей и сотрудник одного из дистрибуторов.

Снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. составило около 30%, на тот же процент сбыт сократился и по сравнению с январем 2023 г., утверждает один из них.

Склады импортеров сейчас затоварены электроникой, отмечают оба источника. При этом залеживается на них далеко не всё, уточнил сотрудник одного из дистрибуторов. Например, технику Apple и Samsung раскупают довольно быстро. А вот китайские гаджеты производителей второго эшелона или неизвестных брендов ждут покупателей подолгу, утверждает он.

Что касается умных часов, наушников и прочих аксессуаров, то их продажи во второй половине марта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года в зависимости категории уменьшились на 10-40%, добавляет источник. По его словам, спрос на гаджеты может вырасти вновь к началу школьного сезона, то есть к концу лета.

Затоваривание может оказаться на руку покупателям, поскольку продукцию необходимо как-то реализовывать, между ритейлерами могут начаться ценовые войны, что способствует снижению стоимости гаджетов, считает сотрудник одного из дистрибуторов.