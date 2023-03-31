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31 марта 2023 года 09:18
Темпы роста оборота крупных ритейлеров замедлились
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
31 марта. FINMARKET.RU - Снижение покупательной способности и замедление инфляции продолжают давить на бизнес ритейлеров — продуктовых и торгующих товарами повседневного спроса, пишет "Коммерсант". Оборот десяти крупнейших сетей продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в четвертом квартале 2022 года вырос на 13,7%, до 2,12 трлн руб. без НДС, подсчитали в Infoline. По сравнению с третьим кварталом темпы роста выручки сократились на 6,2 процентного пункта (п. п), а относительно четвертого квартала 2021 года — на 9,2 п. п. Темпы роста выручки у крупнейших FMCG-сетей замедляются второй квартал подряд. Магазины крупных форматов продолжают сталкиваться со снижением трафика, что отражается и на динамике оборота таких сетей, указывают в Infoline. За весь 2022 год, по оценкам Infoline, оборот десяти крупнейших FMCG-сетей вырос на 21,3%, до 7,83 трлн руб. без НДС. Развитие трендов в этом году грозит ритейлерам снижением рентабельности и ростом издержек, но крупнейшие игроки все равно продолжат увеличивать долю рынка, считают аналитики.
Опубликовано Финмаркет
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