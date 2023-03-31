У малого бизнеса есть ряд предложений по налогообложению

31 марта. FINMARKET.RU -попросил Минфин включить в разрабатываемый проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 гг. ряд налоговых новаций для развития предпринимательства. По итогам заседания общественного совета 28 марта президент "Опоры России" Александр Калинин направил письмо с пакетом инициатив министру финансов Антону Силуанову, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Представитель Минфина отметил, что всечленов общественного совета, озвученные на заседании, будут рассмотрены. Как пояснил "Ведомостям" Калинин, часть инициатив Силуанов поддержал на заседании совета, в том числе предложение поднять порог по балансовым средствам для предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН). Объединение просит проиндексировать его с текущих 150 млн до 250 млн руб. При этом пороги по доходам для применения УСН увеличиваются ежегодно в соответствии с коэффициентом-дефлятором, устанавливаемым Минэкономразвития, - в 2023 г. лимит установлен на уровне 251,4 млн руб.

Сейчас, если стоимость основных средств превышает 150 млн руб. по итогам какого-либо из отчетных периодов (квартала, полугодия, девяти месяцев или всего года), хозяйствующий субъект теряет право на применение УСН. Действующий порог не индексировался с 2016 г., при этом только накопленная потребительская инфляция за этот период превышает 50%, подчеркивают в бизнес-объединении.

"Учитывая значительный рост стоимости производственных линий, станков и комплектующих, установленное ограничение приводит к отказу компаний от инвестиций в свой бизнес либо стимулирует дробление бизнеса с целью сохранения возможности применять УСН", - говорится в письме. Для реализации меры необходимо внести изменения в главу 26.2. Налогового кодекса ("Упрощенная система налогообложения").

Еще одно предложение "Опоры" - повысить порог по численности сотрудников, позволяющий применять УСН, со 130 до 250 человек. Это, по оценке бизнес-объединения, позволит продолжить тенденцию "обеления" сектора МСП. Сейчас отчетность во внебюджетные фонды сдается в отношении около 22,5 млн работников малых и средних предприятий.

Также бизнес-объединение предлагает разрешить использовать режим "налог на профессиональный доход" (НПД, самозанятые) при сдаче в аренду нежилых помещений, например апартаментов. По оценке Калинина, это позволит легализовать теневой сегмент этой деятельности - особенно это актуально для туристической сферы.

Следующая инициатива бизнеса - распространить эксперимент по обнулению НДС (с 2022 г. проходит для общепита с годовой суммой доходов не более 2 млрд руб.) на сферы, где расходы бизнеса сильно зависят от численности персонала - так называемые человекоемкие отрасли, например на охранную деятельность. По оценкам "Опоры", в ресторанной отрасли благодаря льготе фонд оплаты труда вырос в 1,5 раза, выплаты по страховым взносам - в 1,4 раза, занятость увеличилась в 1,3 раза. Для расширения эксперимента потребуется внесение изменений в ст. 149 Налогового кодекса.

Кроме того, "Опора России" предлагает продлить порог в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа еще на год.

Еще одна предложенная мера - направлять часть поступлений от уплаты акцизов на табачные изделия в пользу региональных бюджетов (сейчас зачисляется в федеральный бюджет).