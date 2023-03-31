Что нового ждет россиян с 1 апреля

31 марта. FINMARKET.RU - В апреле этого года начнут действовать сразу несколько поправок в законах. Россиян ждут индексация социальных пенсий и возможность подать заявление на перерасчет детских пособий. Помимо этого, жильцам станут приходить новые платежные квитанции за услуги ЖКХ, а крупнейшие российские банки начнут тестирование цифрового рубля, пишут "Известия"

С 1 апреля в России социальные пенсии будут проиндексированы на 3,3%. Такие выплаты предусмотрены по старости, по инвалидности, по потере кормильца и для детей-сирот до 18 лет или сирот, обучающихся на очной форме, до 23 лет. Так, социальная пенсия по старости вырастет с 6925 рублей до 7153 рублей, а средний размер выплаты из федерального бюджета после повышения составит 10193 рубля. Таким образом, за год социальные пенсии увеличатся на 13,3%. А если размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания, то ее получатель имеет право на социальную доплату. Кроме того, фиксированная ставка у федеральных льготников тоже повысится до 7153 рублей.

Согласно мартовскому указу президента Владимира Путина, выплаты стали назначаться в размере 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума. Начиная с апреля родители детей от трех до семи лет могут подать заявление через "Госуслуги" на перерасчет детских пособий. Изменения затронут семьи, чей среднемесячный доход на каждого члена составляет ниже прожиточного минимума в регионе. В случае перерасчета органы социальной защиты должны будут снова проверить нуждаемость семьи. Если она подтвердится, то заявители получат доплату за январь, февраль и март 2023 года.

С начала месяца владельцы жилья получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. Изменения затронут в том числе оплату общедомовых нужд: траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме. Теперь показатель будет рассчитываться исходя из фактического потребления, а в многоквартирных домах собственникам предстоит платить по счетчикам. При их отсутствии размер платежа формируется в соответствии с нормативами.

Помимо этого, с 1 апреля нуждающиеся на полгода получат субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ, а к началу месяца собственникам квартир пересчитают оплату общедомовых нужд за прошлый год.

В апреле будет принят закон о третьей форме национальной валюты - цифровом рубле. В связи с этим 13 крупнейших отечественных банков начинают эксперимент по использованию виртуальной денежной единицы. На начальном этапе россияне смогут совершать переводы между физическими лицами при помощи цифрового рубля, а также оплачивать им покупки и услуги. Все операции будут проходить через ЦБ.

В апреле в России снова начнет действовать программа возврата туристического кешбэка при путешествии внутри страны. Возврат до 20% стоимости тура по РФ (максимум за одну оплату - 20 тыс. рублей) возможен, если путевка была оплачена картами "Мир" до июня 2023 года.

Банк России определил требования к раскрытию сведений об основных характеристиках договора добровольного страхования. С 1 апреля страховые компании будут обязаны предоставить человеку ключевой информационный документ (КИД) на этапе заключение договора. В этой небольшой специальной памятке о страховке должны быть указаны условия расторжения договора с минимальными потерями и основные условия страхования.

В апреле начнется эксперимент по доставке зарубежных товаров на бондовые склады. Интернет-магазины смогут завозить товары в особую экономическую зону и хранить их там под таможенным контролем, но без растаможивания, уплаты НДС, акцизов и таможенных пошлин, без применения к товарам лицензирования и квотирования на период хранения до приобретения покупателями.

Помимо этого, с начала месяца изменятся нормы беспошлинного ввоза товаров из-за границы. По новым показателям, допустимый личный ввоз товаров пешим способом или различными видами транспорта (кроме воздушного) составит 500 евро и 25 кг, а доставка посылки по почте или курьером - 200 евро и 31 кг. Ранее без пошлины разрешалось ввозить товары для личного потребления на сумму до 1 тыс. евро общим весом посылки не более 31 кг.