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30 марта 2023 года 10:46
Минпромторг: программы льготного автокредитования продолжат работу после перераспределения средства
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Антон Тушин\ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Программы льготного автокредитования в РФ продолжат работу после внутреннего перераспределения бюджетных средств внутри них в рамках действующего лимита в 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ. "Программа льготного автокредитования возобновляется. Выделенные под реализацию программы на текущий год бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки", - говорится в сообщении регулятора. Основным бенефициаром работы программ господдержки спроса в автопроме РФ является "АвтоВАЗ". Президент компании Максим Соколов говорил на парламентских слушаниях в Совете Федерации в конце февраля, что лимиты господдержки по линии льготных автокредитов для бензиновых автомобилей, предусмотренные в рамках общего лимита в 5 млрд руб., который в компании считают недостаточным, уже фактически выбраны. "Правда 1,5 млрд рублей из этих 5 млрд рублей было заблокировано под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе было продано менее 20 штук на всю Россию", - сетовал Соколов. По условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока - 25%). Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 млн руб. отечественного производства. Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тыс. руб.) Льготные автокредиты в 2023 г. она продолжат действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, членов их семей. Минпромторг уточняет, что кредит на приобретение автомобиля в льготном порядке можно оформить в банках: ВТБ, Драйв клик банке, Совкомбанке, Росбанке, Газпромбанке, банке "Открытие", Генбанке, Российском национальном коммерческом банке, Кредит Европа банке, Быстробанке, ОТП Банке и РН Банке.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автокредиты, льготы, программа, Минпромторг
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