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30 марта 2023 года 10:14

Пожаловаться на поддельные сайты сможет каждый

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dpa\ТАСС
dpa\ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с представителями кредитных организаций разработали и направили председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову законопроект о борьбе с фишинговыми сайтами, сообщает "Коммерсантъ", ознакомившийся с документом. В частности, он вводит понятие "подменный ресурс" и предполагает включение в процесс борьбы с мошенническими сайтами государственной информационной системы, предназначенной для противодействия фишинговым ресурсам (ГИС "Антифишинг").

Новый законопроект предполагает существенно расширить круг тех, кто может заявить об обнаружении фишингового сайта — кроме Банка России это право получат любые госорганы, организации и граждане. По словам участников рынка, эта мера может ускорить блокировку мошеннических сайтов, но не может сделать ее мгновенной, чтобы избежать ошибок и злоупотреблений, пишет "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  фишинг,  законопроект

 
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