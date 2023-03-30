Пожаловаться на поддельные сайты сможет каждый

30 марта. FINMARKET.RU - Национальный совет финансового рынка (НСФР) совместно с представителями кредитных организаций разработали и направили председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксаковуо борьбе с фишинговыми сайтами, сообщает "Коммерсантъ", ознакомившийся с документом. В частности, он вводит понятие "подменный ресурс" и предполагает включение в процесс борьбы с мошенническими сайтами государственной информационной системы, предназначенной для противодействия фишинговым ресурсам (ГИС "Антифишинг").

Новый законопроект предполагает существенно расширить круг тех, кто может заявить об обнаружении фишингового сайта — кроме Банка России это право получат любые госорганы, организации и граждане. По словам участников рынка, эта мера может ускорить блокировку мошеннических сайтов, но не может сделать ее мгновенной, чтобы избежать ошибок и злоупотреблений, пишет "Ъ".