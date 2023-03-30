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30 марта 2023 года 09:37
Банки продолжают привлекать вклады в долларах и евро
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Михаил Терещенко/ТАСС
30 марта. FINMARKET.RU - Несмотря на продолжающуюся девалютизацию на рынке вкладов населения, ряд кредитных организаций предлагает повышенные ставки по валютным депозитам, пишет "Российская газета". Это может объясняться интересом к приобретению валютных финансовых инструментов, стремлением сбалансировать валютную позицию, а также желанием заработать на обменных операциях, отметили аналитики. "Риск дальнейших санкций сохраняется, действуют ограничения ЦБ - снятие средств с валютных депозитов возможно только в рублях, таким образом, существенный процент от суммы сбережений будет потерян при двойной конвертации", - предупредил управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин. Аналитик "Финама" Игорь Додонов отметил, что в настоящее время каких-то запретов для подсанкционных банков на привлечение депозитов в недружественных валютах нет. Так что, если есть спрос со стороны клиентов на такие инструменты, они вполне могут делать это. По данным ЦБ РФ, за прошлый год доля валютных депозитов упала почти в 2 раза, до 11%. В этом году процесс продолжается.
Опубликовано Финмаркет
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