Банки продолжают привлекать вклады в долларах и евро

30 марта. FINMARKET.RU - Несмотря на продолжающуюся девалютизацию на рынке вкладов населения, ряд кредитных организаций предлагает повышенные ставки по валютным депозитам, пишет "Российская газета". Это может объясняться интересом к приобретению валютных финансовых инструментов, стремлением сбалансировать валютную позицию, а также желанием заработать на обменных операциях, отметили аналитики.

"Риск дальнейших санкций сохраняется, действуют ограничения ЦБ - снятие средств с валютных депозитов возможно только в рублях, таким образом, существенный процент от суммы сбережений будет потерян при двойной конвертации", - предупредил управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.

Аналитик "Финама" Игорь Додонов отметил, что в настоящее время каких-то запретов для подсанкционных банков на привлечение депозитов в недружественных валютах нет. Так что, если есть спрос со стороны клиентов на такие инструменты, они вполне могут делать это. По данным ЦБ, за прошлый год доля валютных депозитов упала почти в 2 раза, до 11%. В этом году процесс продолжается.