Микрофинансы укрупняются

30 марта. FINMARKET.RU - На фоне значительного ужесточения регулирования микрофинансового рынка ускоряется процесс его консолидации, пишет "Коммерсантъ". Крупные компании подтверждают заинтересованность в сделках M&A, отмечая что ценность представляют либо технологии, либо качественные портфели.

Например, большая доля постоянных клиентов, отметил гендиректор Summit Group Алексей Имховик. Кроме того, компания рассматривает для покупки, обладающие уникальными технологиями. Может быть интересна покупка клиентской базы, считает гендиректор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. В консолидации рынка может быть заинтересован и регулятор, уверены участники рынка. "Несколько сотен компаний проще проверять и контролировать, чем базу из более тысячи игроков, которые сейчас в реестре. Это может дать рынку больше чистоты и прозрачности с точки зрения контроля", - полагает Клейменов. В условиях снижения рентабельности бизнеса не все игроки смогут продолжить деятельность, 300-350 компаний могут покинуть сектор только в этом году, оценил гендиректор компании Moneyman Сергей Весовщук. Однако ожидать появления в ближайшие 3-5 лет на рынке крупного игрока, который займет, например, 40%, не стоит, считает Клейменов.