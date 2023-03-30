Сколько лет нужно авторынку РФ для восстановления до 2019 г.

30 марта. FINMARKET.RU - Продажи новых легковых автомобилей в России в ближайшие пять лет не достигнут докризисной отметки 2019 года в 1,63 млн штук - они смогут дорасти лишь до уровней 2020-2021 годов, прогнозирует компания аудиторских и консалтинговых услуг "Технологии Доверия" (ТеДо, бывшая PwC).

Как отмечается в ее материалах, в прошлом году вбыло продано чуть более 626 тыс. шт. новых легковых машин (-59% к 2021 г.)

По базовому прогнозу ТеДо рынок за текущий год восстановится на 7%, до 670 тыс. шт. Этот сценарий предполагает отсутствие потрясений и эскалации длящегося конфликта, снижение платежеспособности населения, высокие цены на автомобили, а также постепенное развитие каналов поставок и параллельного импорта.

Оптимистичный сценарий учитывает появление новых игроков на рынке и развитие локальной сборки, а также рост поставок автомобилей и комплектующих. Он предполагает, что рынок может показать рост на 28%, до 800 тыс. шт.

Для сравнения - январскийАЕБ по продажам легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ предполагает рост рынка в этом году на 12%, до 770 тыс. шт. Февральский прогноз "Автостата" отдельно по легковому сегменту предполагает рост в базовом сценарии на 25%, до 780 тыс. единиц.

"Технологии доверия" не верят, что российский легковой рынок в ближайшие 5 лет сможет восстановиться до докризисных значений 2019 г. В базовом сценарии он за пять лет поступательного роста лишь приблизится к уровню постковидного 2021 г. (1,514 млн шт.), составив 1,49 млн шт. В оптимистичном - вырастет к 2027 г. до 1,551 млн единиц, но так и не превысит отметку в 1,63 млн, достигнутую в 2019 г.

Базовый прогноз российского легкового авторынка в стратегии развития автопрома до 2035 года, утвержденной правительством РФ в конце декабря, более оптимистичен в краткосрочной перспективе. Однако он также не предполагает, что продажи легковых машин в ближайшие годы преодолеют докризисные уровни.