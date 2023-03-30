Промышленники выступили за возврат госплана

30 марта. FINMARKET.RU - Большинство представителей промышленных предприятий России считают, что государственное планирование необходимо вернуть во все отрасли экономики в полном или урезанном виде. Об этом заявили 78,5% менеджеров средних и крупных промпредприятий, которых опросил Государственный университет управления (ГУУ) по заказу Министерства науки и образования в рамках проекта "ДНК России", который нацелен на поиск ценностных основ россиян, сообщают "Известия". В бизнес-объединениях пояснили, что в условиях экономической неопределенности компаниям требуется более четкая стратегия для проектирования своей деятельности и инвестиций. Однако в этом случае возникают риски для конкуренции.

В опросе участвовали 278 менеджеров высшего и среднего звена из крупных и средних промышленных предприятий. Из них 37% заявили, что внедрение государственного планирования необходимо во всех отраслях. 41,5% считают, что этот механизм нужен лишь в некоторых сферах, еще 13,3% респондентов уверены, что ни в какую отрасль его возвращать не нужно.

Речь не идет о возрождении госплана советских времен, а скорее о более серьезном стратегическом планировании для успешного развития экономики, пояснил "Известиям" руководитель исследования, советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза рассказал "Известиям": у компаний нет четкого понимания, что делать в нынешних условиях. Проблемы у бизнеса возникают из-за отсутствия стратегического планирования, как среднесрочного, так и краткосрочного.

"У предприятий огромное количество вопросов в связи с новой политикой развития производства. Они опасаются, что вложат средства в развитие новых направлений, в модернизацию, а завтра окажется, что это не нужно, потому что мы, например, подружимся с недружественными странами и в Россию снова хлынет импорт", — заявил он.

В "Деловой России" напомнили, что в стране уже есть элемент похожего планирования — офсетные контракты, которые набирают всё большую популярность. В рамках этого механизма государство гарантирует закупку продукции на десятилетний период в обмен на обязательства инвестора построить с нуля или модернизировать производство.

Для любого руководителя очень важен горизонт планирования, отметил председатель Курского отделения "Деловой России" Олег Малахов. По его словам, необходимо исключить возможность формирования глобальных игроков, которые поглотят весь объем запланированной продукции, фактически убив конкуренцию в лице малых и средних компаний.

Введение госплана было бы актуально для фармацевтической и химической отраслей, а также перерабатывающей промышленности, включенной в экономику замкнутого цикла, считает он. Олег Малахов уверен: такой механизм может привлечь не только новых инвесторов, но и позволит значительно расширить деятельность многих существующих предприятий.

В "Опоре России" отметили, что у некоторых компаний есть проблемы со снабжением и сбытом своей продукции, поэтому государству фактически приходится брать на себя функции по организации этих цепочек. Чем больше таких предприятий, тем больше запрос на планирование народного хозяйства в целом.

В нынешних условиях— наиболее приемлемый вариант координации, полагает вице-президент "Опоры России" Максим Третьяков. По его мнению, под планированием следует понимать получение господдержки, а не набор показателей, обязательных к исполнению.

Среди минусов госплана он назвал тот факт, что отдельные группы влияния могут оптимизировать выпуск под свои политические и экономические цели, среди плюсов — сосредоточение ресурсов государства на ключевых отраслях. При этом Максим Третьяков уверен, что внедрение планирования в советском стиле невозможно в настоящий момент из-за отсутствия кадров, сложившихся институтов и практик, а главное — качественной статистики.