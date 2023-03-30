В России появится новый тип ценных бумаг

30 марта. FINMARKET.RU - Российское правительство прорабатывает механизм создания нового типа ценных бумаг – многоголосых акций, которые предоставят владельцу право нескольких голосов на собрании акционеров. Как пишут "Ведомости", об этом сообщил вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с кабмином. Как рассказал изданию представитель ЦБ, возможность внедрения нового инструмента рассматривается для определенной категории компаний – по аналогии с зарубежной практикой, где выпуск многоголосых акций характерен для быстрорастущих инновационных IT-компаний.

Вопрос о многоголосых акциях сейчас обсуждается в рамках реализации дорожной карты по формированию доступных финансов для инвестиционных проектов, уточнил представитель регулятора. Белоусов добавил, что вопрос пока находится в проработке с Банком России и в диалоге с регулятором «есть развилки», но не уточнил какие.

Специфика быстрорастущих IT-компаний строится вокруг основателя – генератора идей и создателя технологий, который при этом не обладает достаточными финансовыми ресурсами для развития бизнеса, но и не готов терять управление компанией, объясняет основную задумку инициативы представитель ЦБ. Многоголосые акции применяются в период становления и взлета бизнеса, а в дальнейшем, когда компания начинает приносить прибыль, необходимость в них отпадает. При этом такие акции не используются компаниями реальных секторов экономики.

Банк России и Минэкономразвития сейчас обсуждают критерии компаний, которые смогут выпускать многоголосые акции, перечень предоставляемых прав по таким бумагам, условия их конвертации при перепродаже и другие особенности, уточнил представитель ЦБ. "Важно создать действительно работающий и сбалансированный механизм, обеспечивающий как развитие бизнеса, так и стабильность рынка в целом", – добавил он.

Минэкономразвития осенью 2022 г. предложило разрешить выпускать многоголосые привилегированные акции всем российским непубличным акционерным обществам (НАО) при условии закрепления этой опции в уставах. Также предполагалось сохранять такие бумаги при получении эмитентом публичного статуса, если он работает в высокотехнологичном секторе экономики. Остальным НАО ведомство планировало запретить сохранение многоголосых префов, если они решат выйти на биржу. В случае подобной реорганизации префы должны конвертироваться в акции с одним голосом. IT-компании должны были оказаться в перечне ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики, а затем в течение полугода стать публичными. Если этого не происходило, эмитент должен был конвертировать многоголосые префы в акции с одним голосом.

В инновационном списке Мосбиржи сейчас находится 17 компаний.

Замечания к инициативе были у Минфина, писал "Интерфакс": ведомство обратило внимание на отсутствие в сопроводительных материалах анализа последствий от внедрения в России зарубежного опыта.

Сейчас российское законодательство не предусматривает выпуска акций, которые предоставляют более одного голоса. Но летом 2022 г. Госдума сделала исключение для резидентов специальных административных районов (САР), дав им такую возможность до 1 января 2039 г.

России этот механизм даст дополнительные возможности для привлечения инвестиций из дружественных стран и обеспечит технологический суверенитет, считает председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Также выпуск многоголосных акций позволит расширить возможности для привлечения инвестиций в рамках проектного финансирования через структуру капитала проектной компании, добавил депутат.

Но в первую очередь многоголосые акции позволят основателям сохранить операционный контроль над своими компаниями на российском рынке, считают эксперты.