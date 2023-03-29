В феврале промпроизводство в РФ снизилось на 1,7%

Снижение промпроизводства в РФ в феврале замедлилось до 1,7%, после падения на 2,4% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 2,5%. За январь-февраль промпроизводство уменьшилось на 2%

29 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2023 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,7% по сравнению с февралем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе снижение показателя составляло 2,4%, в декабре 2022 года - 4,3%, в ноябре - 1,8%, в октябре - 2,6%. В январе-феврале снижение промпроизводства составило 2%.

По сравнению с январемв феврале сократилось на 2,1%.

С исключением сезонного и календарного факторов в феврале 2023 года, по оценке Росстата, промышленность выросла по сравнению с январем на 0,5% после снижения на 0,6% месяцем ранее.

Данные по промышленности в февраль 2023 года оказались лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, предусматривал снижение промпроизводства на 2,5% в годовом выражении. В 2023 году экономисты ожидают продолжение отрицательной динамики в промышленности - прогнозируют снижение на 1,0% после спада на 0,6% в 2022 году, а рост предполагают только начиная с 2024 года (на 1,0%).

На динамику промышленного производства в феврале повлияли календарный фактор: число рабочих дней в феврале 2023 года меньше, чем в феврале 2022 года - 18 рабочих дней vs 19. По сравнению с январем 2023 года в феврале было на 1 рабочий день больше - 17 в январе и 18 в феврале. Кроме того, повлиял температурный фактор: в феврале 2023 года средняя температура на большей части России превысила норму на 2-8°. Заметно холоднее нормы было только на востоке Якутии и на большей части Дальнего Востока (аномалии достигали 4-х градусов Цельсия). На европейской же территории страны средняя температура была выше средних для этого месяца значений.

По сравнению с февралем 2022 года добыча полезных ископаемых сократилась на 3,2%, обрабатывающие производства снизили объемы выпуска продукции на 1,2%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 9,4%. Положительную динамику показал энергетический сектор, показавший рост на 2,7%.

В сырьевом секторе объемы добычи угля сократились по сравнению с февралем 2022 года на 4,7%, нефти и газа - на 1,8%, металлических руд - на 4,6%, прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - на 20,6%.

Среди обрабатывающих производств рост выпуска продукции к февралю 2022 года показали отрасли, связанные с производством готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 38,8%, выпуском компьютеров и периферии, оптических и электронных изделий - на 19,3%, прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 10,3%, продуктов питания - на 4,2%.

Однако снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 49,8%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на 22,0%, производство прочих готовых изделий - на 14,3%, древесины и изделий из нее - на 17,7%, бумаги и бумажных изделий - на 8,8%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.), - на 13,0%, табачных изделий - на 9,2%, химических веществ и продуктов хим. индустрии - на 6,6%, прочей неметаллической минеральной продукции (стройматериалов и т.п.) - на 6,3%.

Генерация электроэнергии выросла по сравнению с февралем 2022 года на 1,6%, выработка пара и горячей воды - на 5,2%.

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (38,8%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (19,3%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (10,3%);

- производство кожи и изделий из кожи - (5,5%);

- производство продуктов питания - (4,2%);

- металлургическое производство - (1,1%).

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (49,8%);

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (22,0%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (-20,6%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - (17,7%), производство бумаги - (8,8%);

- производство прочих готовых изделий - (14,3%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (13,0%);

- производство табачных изделий - (9,2%);

- производство химических веществ и химических продуктов - (6,6%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (6,3%);

- добыча угля - (4,7%);

- производство мебели - (4,6%);

- добыча металлических руд - (4,6%);

- производство текстильных изделий - (4,0%) и одежды - (1,6%);

- ремонт машин и оборудования - (2,7%);

- выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (2,6%);

- добыча нефти и газа - (1,8%).

Производство легковых автомобилей в России в феврале 2023 года упало в годовом выражении на 69,9%, или в 3,3 раза - до 32,5 тыс. шт., превысив традиционно низкий январский показатель на 52,6%. За январь-февраль 2023 г. в РФ было выпущено 53,9 тыс. легковых машин, что в 3,8 раза (на 73,5%) меньше, чем в том же периоде годом ранее.

Производство грузовиков в феврале сократилось год к году на 28,1%, до 12,6 тыс. шт., и было в 2,2 раза больше, чем в январе. За два месяца их было произведено 18,4 тыс. шт. (-30,6%).

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в феврале выпущено на 17,9% г/г меньше, но в 1,9 раза больше, чем в январе - 1 тыс. шт. С начала года их выпуск сократился на 14,1%.

Производство кузовов для автотранспортных средств в феврале показало снижение г/г на 31%. Абсолютного показателя за февраль Росстат не приводит, но отмечает, что в сравнении с январским он был на 32,2% выше. В январе-феврале кузовов выпущено 4,5 тыс. шт. (-44,3%).

Двигателей внутреннего сгорания в феврале в РФ выпущено 15,5 тыс. шт. - на 66,5% меньше, чем годом ранее, и на 45,9% больше, чем в январе.