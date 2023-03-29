Экономика РФ сохраняет тенденцию восстановительного роста

29 марта. FINMARKET.RU - Российскаясохраняет устойчивую тенденцию восстановительного роста к концу марта, уже четыре месяца подряд фиксируется прирост ВВП к предыдущему месяцу с устраненной сезонностью, отмечают в своем краткосрочном анализе динамики ВВП ученые из Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), пишет "Независимая газета"

Свойдинамики ВВП на 2023 год, который базируется на более 100 индикаторах, учете данных Росстата, Центробанка, Федеральной таможенной службы РФ, Федерального казначейства, Всемирного банка и Международного валютного фонда, они значительно улучшили: с минус 3,1% год к году (таким представлялось ученым в ноябре прошлого года падение) до теперешних минус 0,4%.

Ученые отмечают, что положительный вклад в экономическую динамику по итогам января 2023 года внесло строительство (рост почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года). Отмечается и сокращение спада в розничной торговле до минус 6,6%, что является лучшим показателем начиная с апреля прошлого года. В первую очередь это связано с замедлением падения торговли непродовольственными товарами – с минус 16,3% в декабре 2022-го до минус 10,4% в январе 2023 года. Потребительская активность заслужила похвалы ученых и в связи с тем, что оборот общественного питания вырос на 13% в январе.

Второй месяц подряд наблюдается рост пассажирооборота транспорта: в декабре и январе он рос темпом около 3%. Восстановились объемы погрузки на железнодорожном транспорте, которые в феврале 2023-го достигли 97,2 млн т, что даже на 0,2% больше, чем год назад. Положительная динамика за январь-февраль года нынешнего была зафиксирована по строительным грузам и зерну (увеличение на 18,6% и 30,9% соответственно. Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских морских портов в первые два месяца нынешнего года выросла на полпроцента, достигнув 56 млн т.

Авторы прогноза к основному положительному фактору роста экономики относят резкое увеличение бюджетных расходов в конце 2022-го – начале 2023 года. А среди негативных факторов, которые могут повлиять на темпы роста российской экономики (помимо сохранения геополитической напряженности и санкционного давления), отмечают также нарастание проблем в финансовом секторе США и стран Европы, что приводит к снижению темпов роста мирового ВВП на ближайшие два года и соответственно потребления ресурсов, в том числе российских. А это может еще сильнее ограничить доходы российской экономики от экспорта сырья и материалов.