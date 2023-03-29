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29 марта 2023 года 09:42
Потребление органических продуктов в РФ планируют увеличить в 6 раз
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DPA/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - Минсельхоз разработал и представил на общественное обсуждение Стратегию развития органического производства до 2030 года, которой планируется резкое увеличение производства и потребления органических продуктов, пишет "Российская газета".. Согласно документу, в базовом сценарии производство "органики" планируется нарастить почти в 13 раз - с 9,1 млрд рублей в 2021 году до 114,5 млрд рублей в 2030 году. В 2021 году на человека такой продукции приходилось на 147 рублей, а в 2030 году должно быть на 1040 рублей. Объем потребления органической продукции планируется довести до 149,8 млрд рублей с 24,4 млрд рублей в 2021 году (более чем в шесть раз). Экспорт органической продукции намереваются нарастить в 7,5 раз - с 3,7 млрд рублей в 2021 году до 27,8 млрд рублей в 2030 году. Чтобы достичь этих целей, нужно увеличить площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, в 6,5 раз - с 655,5 тыс. га 4292 тыс. га. Ресурсное обеспечение на реализацию всех этих планов будет формироваться преимущественно за счет собственных средств производителей, частных инвесторов и заемных средств, говорится в пояснительной записке к документу. Реализация стратегии позволит увеличить потребление органической продукции населением через расширение их осведомленности о здоровом питании и об органической продукции в целом и повышение доступности отечественных органических продуктов. Выполнение этих планов позволит привлечь дополнительные инвестиции в отрасль в размере не менее 60 млрд рублей в период до 2030 года.
Опубликовано Финмаркет
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