МФЦ и отделения почты будут размещать в торговых центрах

29 марта. FINMARKET.RU - На свободных площадях вв России планируется массово размещатьи инфраструктуру "Почты России" (отделения, почтоматы и так далее). Меру предлагает Минпромторг в связи с ухудшением финансовых показателей моллов, следует из письма ведомства в Минцифры, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

В Минпромторге рассказали, что в регионы уже направили лучшие практики поддержки сегмента торговой недвижимости, действующие на территориях субъектов. Также ведомство поручило держать ситуацию на контроле и в случае необходимости принимать меры реагирования.

Кроме того, отмечалась целесообразность в организационной помощи торговым центрам в размещении ярмарок, учебно-развлекательных кластеров, МФЦ, отделений "Почты России", добавили в ведомстве.

В "Почте России" сообщили, что не получали запросов от Минпромторга о размещении отделений в ТЦ. "Известия" также направили запрос в Минцифры.

С одной стороны, ТЦ привлекут дополнительный поток посетителей, а с другой, МФЦ и "Почта России" смогут получить более выгодные предложения по аренде, рассказали в "Союзе торговых центров:, Беларусь, Казахстан" (СТЦ).

- Это позитивная инициатива для отрасли торговых центров. В условиях, когда миллионы квадратных метров пустуют, трафик снижается, а развивающихся брендов не так много, появление в моллах таких социальных квазигосударственных арендаторов позволит решить сразу три проблемы: с посещаемостью, с вакансией (свободные площади) и с доходностью. В СТЦ солидарны с профильным министерством, - сказал вице-президент союза Павел Люлин.

В среднем по России, согласно его информации, в торговых центрах пустует 14% площадей, это несколько миллионов "квадратов". И если бы владельцы ТЦ не давали скидки арендаторам, цифра была бы значительно больше, добавил он. В допандемийном 2019 году, для сравнения, вакантность в столичных моллах составляла всего около 4,1%.