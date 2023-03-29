Оценен потенциальный спрос на программу долгосрочных сбережений граждан

29 марта. FINMARKET.RU -раскрыл детали стимулов для формирования накоплений по новой программе долгосрочных сбережений граждан. Один из главных механизмов - софинансирование накоплений из бюджетных источников. Каждый участник программы сможет получить до 36 000 руб. в год, но принципы этого инструмента ведомство смоделировало как социально ориентированные. Тема обсуждалась на заседании общественного совета при министерстве 28 марта, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

В частности, для граждан со среднемесячным доходом до 80 000 руб. предусмотрен повышенный коэффициент софинансирования. По словам собеседников, ведомство будет увеличивать размер накоплений для такой категории населения в соотношении 1 к 1. То есть каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем (государство внесет на "пенсионный" счет такую же сумму). Для россиян с более высоким доходом - от 80 000 до 150 000 руб. - будет обеспечено другое соотношение: 1 к 2. То есть ведомство софинансирует одним бюджетным рублем два рубля, отложенных участником программы. Соотношение для россиян с доходом свыше 150 000 руб. - 1 к 4. Максимальный размер софинансирования для всех групп составит 36 000 руб.

Минфин также впервые детализировал источники для обеспечения софинансирования. Средства на этот стимул ведомство предложило взять из фонда национального благосостояния (ФНБ) и резерва Социального фонда России по обязательному пенсионному страхованию, говорят источники. Из Соцфонда на софинансирование можно направить до 180 млрд руб., уточнил один из собеседников со ссылкой на материалы Минфина.

Изначально ФНБ, который пополняется за счет нефтегазовых сверхдоходов, учреждался именно для софинансирования добровольных пенсионных накоплений - так его механизм прописан в Бюджетном кодексе. Кроме этого из его средств можно покрывать дефицит бюджета и ПФР.

Кроме софинансирования Минфин предложит участникам программы и другие виды льгот. В частности, граждане смогут получить налоговый вычет - до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в программу до 400 000 руб., досрочно забрать до 100% средств в особых жизненных ситуациях. Накопления будут застрахованы по аналогии с системой гарантирования вкладов, но на бо`льшую сумму - 2,8 млн руб.