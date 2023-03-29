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29 марта 2023 года 08:39
Процесс определения получателей соцпомощи предлагают унифицировать
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Владимир Гердо/ТАСС
29 марта. FINMARKET.RU - Разработанный Минтрудом и внесенный в Госдуму законопроект предлагает унифицировать условия предоставления социальной поддержки малоимущим, пишет "Коммерсант". Большое число мер будет доступно по требованиям, по которым сейчас выплачиваются пособия семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. На этот вид помощи могут претендовать семьи, в которых среднедушевой доход меньше величины прожиточного минимума на человека в регионе. Социальные контракты сейчас также заключаются с учетом нуждаемости (среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума, однако в этом случае используется понятие домохозяйства, а не семьи. В результате учитываются все зарегистрированные в квартире граждане, включая взрослых родственников. Например, если семья с ребенком зарегистрирована в квартире родителей одного из супругов, то все они учитываются при расчете показателя нуждаемости. Законопроектом предлагается устранить это различие и перейти к расчету нуждаемости с учетом доходов членов семьи, а не всего домохозяйства. Как пояснили “Ъ” в Минтруде, переход на такой порядок расчета сделает социальный контракт доступнее, а также позволит заключать его без сбора справок.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, соцпомощь, законопроект
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