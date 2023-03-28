Продажи готовой еды выросли на четверть

28 марта. FINMARKET.RU - Покупка готовой еды больше не роскошь, а средство экономии времени и денег. Торговые сети отвоевывают клиентов у общепита за счет более доступных цен. В прошлом году продажи готовой еды и кулинарии в продуктовых магазинах выросли больше чем на четверть, а в перспективе ближайших двух-трех лет рынок может как минимум утроиться, считают эксперты.

Несмотря на стремление потребителей к экономии, в прошлом году продажи готовых блюд и кулинарии в торговых сетях продолжили расти и достигли 5,8% от всего объема продаж скоропортящихся продуктов, рассказали "Российской газете" . в компании NielsenIQ. Причем рост наблюдается не только в Москве. Самый большой прирост по результатам показали Дальний Восток (25,4%), Волга (24,1%), Северо-Запад (23,2%).

Продажи всех основных видов готовых блюд растут двузначными темпами. Но больше всего увеличились продажи хлебобулочных изделий (35,9%), блюд на основе риса (30,5%), супов и бульонов (29,6%), макаронных изделий (27,8%), а также комплексных блюд (15,6%).

По итогам 2022 года объем производства составил 216 тысяч тонн. Это на 27,1% больше, чем в 2021 году, подсчитывают в Россельхозбанке. С 2017 года объем производства растет в среднем на 55% ежегодно. Если такая динамика сохранится, к 2025 году рынок вырастет до 800 тысяч тонн.

В среднем житель России тратит на покупку готовой к употреблению продукции около 7% из общего объема расходов (не считая посещения кафе и ресторанов - доля расходов на них занимает еще 3,5-4%).

Оборот продаж за 2022 год в категориях ready to eat (еда, готовая к употреблению) и ready to cook (готовая к приготовлению) по отношению к 2021 году вырос на 4,7% и составил более 2 трлн рублей. В топ-3 популярных готовых блюд на платформе Россельхозбанка "Свое родное" за 2022 год вошли рулет с куриной начинкой, блинчики (с начинкой и без) и говяжий холодец.