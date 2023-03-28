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28 марта 2023 года 11:45
Банки через госуслуги сообщат гражданам о выданных на их имя кредитах
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Иван Новиков/ТАСС
28 марта. FINMARKET.RU - В Госдуму внесен законопроект, предлагающий обязать банки уведомлять через портал госуслуг граждан о выданных на их имя кредитах. В случае принятия предложения появится своего рода система "Электронный страж": гражданину сообщат, что у него намечаются финансовые проблемы, пишет "Российская газета" С законодательной инициативой выступила группа депутатов Госдумы. Цель проекта - защитить граждан от мошенничества. По нынешним временам человек вполне может оказаться в должниках, не ведая того. Мошенники не дремлют. В отличие от граждан. "Согласно социологическим опросам, проведенным в 2022 году, 5% граждан находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя. В Москве и Московской области таких граждан было 8%", - сообщают разработчики проекта. Они напоминают, что онлайн-займы оформляются без личного участия заемщика. Достаточно предоставить паспортные данные, номер телефона, электронную почту. Но при этом мошенникам, чтобы записать человека в должники, не нужно красть у жертвы весь этот набор. Для аферы им хватит только чужих паспортных данных. "Телефонный номер и адрес электронной почты в таких случаях оформляются на третье лицо, которое никак не связано с заемщиком", - поясняют разработчики. В таких случаях, продолжают авторы законопроекта, человек, на имя которого выдан кредит, не имеет никакой возможности узнать об этом и вовремя принять необходимые меры. В какие проблемы потом это выльется, говорить не надо. "В этой связи необходимо обеспечить возможность для граждан оперативно получать информацию о взятых на их имя кредитах, - полагают разработчики документа. - В соответствии с данным законопроектом, кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны уведомлять граждан о том, что на их имя был оформлен договор о потребительском кредите или микрозайме".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия банки, кредиты, госуслуги
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