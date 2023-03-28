В крупных городах снизилось число салонов связи

28 марта. FINMARKET.RU - Число салонов связи операторов в городах-миллионниках за год с марта 2022 года сократилось в среднем на 5,5%, свидетельствуютданные картографического сервиса 2ГИС. Больше всего падение в Омске - на 14,7%. В Москве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Новосибирске наблюдается снижение на 7%, пишет "Коммерсант"

Tele2 на 1 марта 2023 года сократил общее число точек на 1,6%, салонов - на 0,9% год к году. Впрочем, представитель оператора отметил, что "лавинообразного снижения трафика сейчас нет", он сокращается "прогнозируемо", так что в этом году число точек сохранится на текущем уровне.

Представитель МТС заявил, что число магазинов оператора по итогам 2022 года снизилось на 4%, до 5,39 тыс. точек. "Мы будет закрывать точки в локациях с небольшим потоком клиентов и открывать магазины в более выгодных местах. По итогу розничная сеть будет постепенно уменьшаться",- добавили в МТС. Формат дистрибуции в телекоме нуждается в серьезных изменениях, подтверждают в "Вымпелкоме": "Мы сокращаем неэффективные точки не только в монобренде, но и в партнерском канале".

Тенденция связана со снижением доходов населения и оптимизацией бюджета операторов, говорят эксперты. Они, впрочем, предполагают, что дальнейшего серьезного снижения количества точек продаж ждать не стоит.