ФСБ хочет получить доступ к базам данных агрегаторов такси

28 марта. FINMARKET.RU -разработала проект постановления правительства, позволяющий спецслужбе во внесудебном порядке получатьк информсистемам и базам данных агрегаторов. Документ подготовлен для реализации закона о такси (вступает в силу 1 сентября 2023 г.), подписанного президентом 29 декабря 2022 г. в части предоставления службами заказа соответствующей информации ФСБ или ее территориальному подразделению.

ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ, пишут "Ведомости" . Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, отмечено в проекте постановления правительства.

Такие данные сейчас собираются самими агрегаторами легкового такси, которые относятся к "организаторам распространения информации (ОРИ) в сети интернет", отмечает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ) Станислав Швагерус. Это "Ведомостям" подтвердил также источник в одном из федеральных агрегаторов: "Те, кто входит в реестр ОРИ, и так предоставляют информацию. Теперь, если документ примут, предоставлять будут все".

В иных случаях ФСБ будет "обращаться в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси". При наличии в запросе пометки "срочно" агрегатор должен предоставить информацию спецслужбе в течение 3-х рабочих дней, без такой пометки - в течение 10-ти.

Проект постановления должен вступить в силу одновременно с законом о такси.