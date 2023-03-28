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28 марта 2023 года 08:38
ФСБ хочет получить доступ к базам данных агрегаторов такси
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Сергей Фадеичев/ТАСС
28 марта. FINMARKET.RU - ФСБ разработала проект постановления правительства РФ, позволяющий спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информсистемам и базам данных агрегаторов такси. Документ подготовлен для реализации закона о такси (вступает в силу 1 сентября 2023 г.), подписанного президентом 29 декабря 2022 г. в части предоставления службами заказа соответствующей информации ФСБ или ее территориальному подразделению. ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ, пишут "Ведомости". Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, отмечено в проекте постановления правительства. Такие данные сейчас собираются самими агрегаторами легкового такси, которые относятся к "организаторам распространения информации (ОРИ) в сети интернет", отмечает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" (МЕФТ) Станислав Швагерус. Это "Ведомостям" подтвердил также источник в одном из федеральных агрегаторов: "Те, кто входит в реестр ОРИ, и так предоставляют информацию. Теперь, если документ примут, предоставлять будут все". В иных случаях ФСБ будет "обращаться в службу заказа легкового такси с запросом о предоставлении сведений, содержащихся в журнале регистрации заказов легкового такси". При наличии в запросе пометки "срочно" агрегатор должен предоставить информацию спецслужбе в течение 3-х рабочих дней, без такой пометки - в течение 10-ти. Проект постановления должен вступить в силу одновременно с законом о такси.
Опубликовано Финмаркет
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Алена 28.03.2023
Так и будем терпеть эту тотальную слежку за каждым нашим перемещением? Когда сотовые телефоны появились на рынке, нас не поставили в известность о геолокации, т.е. обманули.
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