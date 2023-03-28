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28 марта 2023 года 09:35
1 июня в РФ начнутся продажи иранских автомобилей Saipa
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Михаил Метцель/ТАСС
28 марта. FINMARKET.RU - Российский автодилер "Бест Моторс" 1 июня планирует начать продажи автомобилей иранского бренда Saipa, рассказал вчера на пресс-конференции гендиректор автодилера Александр Степанов. Он уточнил, что до старта продаж компания планирует завезти в Россию первую партию из 1000 машин, пишут "Ведомости". По словам Степанова, эти автомобили привезут в страну по заключению об оценке единичного транспортного средства - то есть, по сути, они будут ввезены по параллельному импорту. Вместе с этим будет проводиться сертификация Saipa в России для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и запуска официальных продаж. В планах у "Бест Моторс" за первый год продаж открыть до 120 автосалонов Saipa в РФ и реализовать не менее 10 тыс. единиц автотехники. Первый из них будет открыт в Санкт-Петербурге. Трехлетний контракт с иранским автоконцерном предполагает продажу 45 тыс. авто. "Также ведем переговоры о локализации производства в Санкт-Петербурге. Но сначала надо понять, приживется ли машина тут", - добавил Степанов. По словам директора по стратегическому развитию "Бест Моторс" Евгения Чижова, отечественным потребителям будут предложены 3 модели Saipa - Quick Saina, и Shahin. Первые две модели - субкомпактный хэтчбек и седан на платформе, аналогичной корейской Kia Pride образца конца 1980-х гг. Saipa Shahin - компактный седан на основе платформы от Toyota Corolla образца середины 2010-х гг. Примерные цены на новинки ясны, говорит Степанов. Они составят от 1 млн руб. до 1,7 млн руб. в зависимости от модели и ее оснащения, пояснил он.
Опубликовано Финмаркет
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