1 июня в РФ начнутся продажи иранских автомобилей Saipa

28 марта. FINMARKET.RU - Российский автодилер "Бест Моторс" 1 июня планирует начатьавтомобилей иранского бренда Saipa, рассказал вчера на пресс-конференции гендиректор автодилера Александр Степанов. Он уточнил, что до старта продаж компания планирует завезти в Россию первую партию из 1000 машин, пишут "Ведомости"

По словам Степанова, эти автомобили привезут в страну по заключению об оценке единичного транспортного средства - то есть, по сути, они будут ввезены по параллельному импорту. Вместе с этим будет проводиться сертификация Saipa в России для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и запуска официальных продаж.

В планах у "Бест Моторс" за первый год продаж открыть до 120 автосалонов Saipa ви реализовать не менее 10 тыс. единиц автотехники. Первый из них будет открыт в Санкт-Петербурге. Трехлетний контракт с иранским автоконцерном предполагает продажу 45 тыс.. "Также ведем переговоры о локализации производства в Санкт-Петербурге. Но сначала надо понять, приживется ли машина тут", - добавил Степанов.

По словам директора по стратегическому развитию "Бест Моторс" Евгения Чижова, отечественным потребителям будут предложены 3 модели Saipa - Quick Saina, и Shahin. Первые две модели - субкомпактный хэтчбек и седан на платформе, аналогичной корейской Kia Pride образца конца 1980-х гг. Saipa Shahin - компактный седан на основе платформы от Toyota Corolla образца середины 2010-х гг.

Примерные цены на новинки ясны, говорит Степанов. Они составят от 1 млн руб. до 1,7 млн руб. в зависимости от модели и ее оснащения, пояснил он.