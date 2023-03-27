В РФ введут аудит трудовых отношений

27 марта. FINMARKET.RU - За соблюдением трудовых прав работников могут установить дополнительный контроль. В Госдуме предложили ввеститрудовой деятельности на предприятиях. Отзыв на разработанный законопроект должна дать Российская трехсторонняя комиссия, пишет "Российская газета"

В частности, автор законопроекта - заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Морозов отмечает, что импортозамещение и индустриализация повышают требования к квалификации работников, обеспечению повышенной безопасности рабочих мест, усиленного контроля за качеством выпускаемой продукции.

Как показала практика последних шести месяцев, работодатели все чаще вынуждены обращаться за помощью к внешним специалистам и консультантам в связи с динамично меняющимся трудовым законодательством и необходимостью в экстренной квалифицированной помощи. И от того, какие в итоге рекомендации получит работодатель, на каком уровне и с какой ответственностью станут оказывать услуги внешние аудиторские компании, будет в итоге зависеть судьба работника и организации в целом, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Поэтому законопроект предполагает легализацию статуса аудитора трудовой сферы. Такие аудиторы будут входить в саморегулируемые организации, осуществляющие деятельность по консультированию, обучению, проведению различных обязательных мероприятий по направлениям социально-трудовой сферы. При этом аудит не должен заменить уже действующую систему контроля трудовых отношений.

Сегодня, как показывает практика, отдельная проверка именно трудовой сферы - явление не слишком распространенное.