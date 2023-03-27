.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / Власти не поддержали идею принудительного перевода в РФ акций иностранных холдингов
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
27 марта 2023 года 09:57
Власти не поддержали идею принудительного перевода в РФ акций иностранных холдингов
|1
Артем Геодакян/ТАСС
27 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило отзыв на предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций холдинговых для российских групп компаний, пишут "Ведомости". Ранее объединение выступило с инициативой заместить обращающиеся на западных площадках бумаги российскими с последующим распределением их между конечными бенефициарами в заявительном порядке. Это должно было решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности распределять дивиденды в связи с блокировкой зарубежными руководящими органами решений реальных владельцев. Подготовленный РСПП драфт регулирования был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову. В докладе первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, направленном Белоусову, говорится, что законопроект может быть воспринят как "внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности". Это противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений, поясняет Торосов. Более того, к России могут предъявить требования и ввести ответные меры - причем в адрес других российских компаний, уточняет замминистра. Также, по его мнению, концепция РСПП слишком универсальна - объединение предложило правительству сформировать по определенным критериям перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), на которые распространилось бы действие закона. Еще одно замечание связано с приданием статуса публичного акционерного общества (ПАО) компаниям в форсированном порядке. По словам Торосова, из-за закона в России могут появиться публичные общества, не соответствующие их признакам по текущему законодательству и порядку обращения бумаг на биржах, что может ввести инвесторов в заблуждение. ЭЗО по проекту будут иметь неравное положение, говорится в письме. Например, предполагаемое прекращение залогов фактически лишит кредиторов имущественных прав, прекращение заключенных ранее сделок нарушает принцип соблюдения договорных обязательств. Ситуацию могут осложнить текущие корпоративные конфликты - как между собственниками иностранного холдинга, так и между акционерами ЭЗО, пояснил Торосов. Первый замминистра напомнил, что уже действует указ президента, направленный на решение проблемы потери управляемости, - "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ". Согласно опубликованному 17 января документу, ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 г. не учитывать голоса совладельцев из недружественных юрисдикций при принятии корпоративных решений. Для этого компании надо соответствовать трем критериям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля недружественных совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд руб. Критерии, предложенные ранее РСПП, от них довольно сильно отличаются. Позицию Минэка поддержали в Минфине, ЦБ и Минюсте, следует из письма Торосова.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
сергей 27.03.2023
Странно как то получается; наше правительство озабочено финансовым состоянием наших врагов! Удивительные вещи происходят, явам скажу, то ж/д на руине не бомбим и смотрим,как на фронт поступает техника НАТО, то идём навстречу хохлобандеровским олигархам. Власть имущие, ОЧНИТЕСЬ!!!!
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.