Власти не поддержали идею принудительного перевода в РФ акций иностранных холдингов

27 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило отзыв на предложение Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о принудительном переводе с зарубежных бирж в Россию депозитарных расписок и акций холдинговых для российских групп компаний, пишут "Ведомости" . Ранее объединение выступило с инициативой заместить обращающиеся на западных площадках бумаги российскими с последующим распределением их между конечными бенефициарами в заявительном порядке. Это должно было решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности распределять дивиденды в связи с блокировкой зарубежными руководящими органами решений реальных владельцев. Подготовленныйдрафт регулирования был направлен на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

В докладе первого замминистра экономического развития Ильи Торосова, направленном Белоусову, говорится, что законопроект может быть воспринят как "внесудебное и безвозмездное лишение иностранного холдинга собственности". Это противоречит конституционным принципам защиты права собственности и международным договорам о защите капиталовложений, поясняет Торосов. Более того, к России могут предъявить требования и ввести ответные меры - причем в адрес других российских компаний, уточняет замминистра.

Также, по его мнению, концепция РСПП слишком универсальна - объединение предложило правительству сформировать по определенным критериям перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), на которые распространилось бы действие закона.

Еще одно замечание связано с приданием статуса публичного акционерного общества (ПАО) компаниям в форсированном порядке. По словам Торосова, из-за закона в России могут появиться публичные общества, не соответствующие их признакам по текущему законодательству и порядку обращения бумаг на биржах, что может ввести инвесторов в заблуждение.

ЭЗО по проекту будут иметь неравное положение, говорится в письме. Например, предполагаемое прекращение залогов фактически лишит кредиторов имущественных прав, прекращение заключенных ранее сделок нарушает принцип соблюдения договорных обязательств. Ситуацию могут осложнить текущие корпоративные конфликты - как между собственниками иностранного холдинга, так и между акционерами ЭЗО, пояснил Торосов.

Первый замминистра напомнил, что уже действует указ президента, направленный на решение проблемы потери управляемости, - "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ". Согласно опубликованному 17 января документу, ряд российских организаций из сфер энергетики, машиностроения и торговли могут получить возможность до конца 2023 г. не учитывать голоса совладельцев из недружественных юрисдикций при принятии корпоративных решений. Для этого компании надо соответствовать трем критериям: в отношении их российского совладельца введены санкции; доля недружественных совладельцев - не более 50%; объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 млрд руб. Критерии, предложенные ранее РСПП, от них довольно сильно отличаются.

Позицию Минэка поддержали в Минфине, ЦБ и Минюсте, следует из письма Торосова.