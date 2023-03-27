Работодатели ищут работников

27 марта. FINMARKET.RU - В первом квартале 2023 года рынок труда демонстрировал высокий спрос на рабочую силу, свидетельствуют оценки кадровых агентств, пишет "Коммерсант"

По данным опроса сервиса "Работа.ру", 61% респондентов в первом квартале сохранили или расширили штат, 15% открыли новые направления деятельности, 13% - увеличили число клиентов (cтолько же - потеряли).

Работодатели в первые месяцы года активно искали сотрудников, подтверждает партнер компании Cornerstone Ольга Ворошилова. Директор Ventra HR Services Юрий Ефросинин также отмечает рост спроса на сотрудников, хотя и указывает, что компании "осторожно подходят к найму". "Многие вошли в новый год с "размороженным" наймом и возможностью принимать сотрудников на новые ставки,- отмечает управляющий консультант компании Get experts Екатерина Котова.- Это говорит о растущей адаптации рынка к экономической турбулентности: многие выработали для себя новую стратегию развития, сформировали новые портфели продуктов, составили маршрутизацию и перешли к активным действиям".

При этом нехватка рабочих рук не вызвала массового роста зарплат. По оценке "Работы.ру", в первом квартале их повышала лишь треть компаний (31%).