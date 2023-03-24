Самая частая причина отказа от предложенной работы - низкая зарплата

24 марта. FINMARKET.RU - Больше половины россиян отказываются от предложенной работы из-за низкой зарплаты, посчитали в.ру. В тройку самых частых причин отказа от предложенной работодателей работы стала низкая заработная плата (53%), территориальная удаленность места работы (39%), еще 27% соискателей не понравились новые рабочие задачи, пишет "Российская газета"

И число тех, кто недоволен зарплатными предложениями, выросло вдвое за последние 3 года. В феврале 2020 года число отказов из-за несоответствия дохода ожиданиям соискателя достигало лишь 26%, приводил данные SuperJob.

Сейчас число отказов от предложения по работе после успешно пройденного собеседования достигло самого высокого показателя за минувшие 8 лет, отметили в SuperJob. Причем, рост отмечен даже среди тех, кто подписал оффер, то есть дал предварительное согласие на трудоустройство. Отказов от уже согласованного выхода на работу стало на 11% больше.

Как говорит председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков, стимул для смены работы должен составлять не менее 15% роста доходов соискателя. При меньшем росте зарплаты сотрудник предпочтет остаться у прежнего работодателя, так как риски его перехода не покрываются финансовой выгодой. Число отказов увеличивается из-за того, что рост зарплат не обеспечивает те 15%, которые необходимы соискателям для принятия решения, считает Песков. В прошлом году, согласно данным Росстата, в целом по рынку номинальнаяроссиян выросла на 12,6%.

Многие работодатели предпочитают озвучивать заработную плату уже после собеседования, что увеличивает число отказов после его прохождения. Для сокращения числа отказов компании начинают работу с кандидатами еще до собеседования.