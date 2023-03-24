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24 марта 2023 года 10:17
Самая частая причина отказа от предложенной работы - низкая зарплата
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Владимир Смирнов/ТАСС
24 марта. FINMARKET.RU - Больше половины россиян отказываются от предложенной работы из-за низкой зарплаты, посчитали в Работа.ру. В тройку самых частых причин отказа от предложенной работодателей работы стала низкая заработная плата (53%), территориальная удаленность места работы (39%), еще 27% соискателей не понравились новые рабочие задачи, пишет "Российская газета" И число тех, кто недоволен зарплатными предложениями, выросло вдвое за последние 3 года. В феврале 2020 года число отказов из-за несоответствия дохода ожиданиям соискателя достигало лишь 26%, приводил данные SuperJob. Сейчас число отказов от предложения по работе после успешно пройденного собеседования достигло самого высокого показателя за минувшие 8 лет, отметили в SuperJob. Причем, рост отмечен даже среди тех, кто подписал оффер, то есть дал предварительное согласие на трудоустройство. Отказов от уже согласованного выхода на работу стало на 11% больше. Как говорит председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков, стимул для смены работы должен составлять не менее 15% роста доходов соискателя. При меньшем росте зарплаты сотрудник предпочтет остаться у прежнего работодателя, так как риски его перехода не покрываются финансовой выгодой. Число отказов увеличивается из-за того, что рост зарплат не обеспечивает те 15%, которые необходимы соискателям для принятия решения, считает Песков. В прошлом году, согласно данным Росстата, в целом по рынку номинальная зарплата россиян выросла на 12,6%. Многие работодатели предпочитают озвучивать заработную плату уже после собеседования, что увеличивает число отказов после его прохождения. Для сокращения числа отказов компании начинают работу с кандидатами еще до собеседования.
Опубликовано Финмаркет
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