Просрочка по кредитам наличными у коллекторов - минимальная за 6 лет

24 марта. FINMARKET.RU - К концу 1-го квартала средний размер просроченной задолженности свыше 90 дней по потребкредитам, попадающей к коллекторам, составил 81,34 тыс. руб., свидетельствуют данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это примерно соответствует уровню 2022 года (82 тыс. руб.). Однако по сегментам динамика отличается, пишет "Коммерсант"

Так, по кредитам наличными средний чек просрочки у коллекторов составил 115,78 тыс. руб., это минимальный показатель с 2018 года.

Взыскатели связывают ситуацию с глобальными кризисными явлениями на рынке. В таких условиях кредиторы стараются больше взыскивать самостоятельно, отдавая коллекторам только почти безысходные долги. Подход оказывает давление и на стоимость просрочки на рынке - к взысканию предлагается все менее качественный портфель.

Развитие ситуации эксперты прогнозируют с осторожностью: с одной стороны, кредиторы не ослабляют скоринг, с другой - даже у качественных клиентов есть риск ухудшения финансового положения в текущих нестабильных условиях.