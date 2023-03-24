Оплату стикерами без кода ограничили 3 тыс. руб.

24 марта. FINMARKET.RU - НСПК установила лимит операций без PIN-кода по платежным стикерам на уровне 3 тыс. рублей - как по бесконтактной карте. Об этом "Известиям" сообщил ее представитель.

Платежный стикер выступает еще одним форм-фактором карты "Мир", который можно прикрепить к смартфону или чехлу и расплачиваться телефоном бесконтактно. Поэтому Национальная система платежных карт (НСПК) предъявляет к безопасности и дизайну таких наклеек те же требования, что и к обычным пластиковым картам, заявил газете ее представитель.

По данным компании на середину марта, к выпуску и тестированию стикеров приступили 16 банков. Во 2-м квартале, по данным "Известий", функционал планируют запустить как минимум 3 кредитные организации, о тестировании сервиса рассказали еще в ряде банков.

В финорганизациях подтвердили, что PIN-код по платежным стикерам установлен на уровне 3 тыс. руб. Но банки-эквайеры, которые обслуживают терминалы в торговых точках, могут установить свои пороги операций без PIN-кода в рамках ограничений от платежной системы, пояснили "Известиям" на рынке.

Стикер компактнее полноразмерной карты и крепко приклеивается к различным поверхностям, также стикер решает конфликт между NFC-модулем смартфона и чипом на карте: его научились крепить на такое место в смартфоне, где сигналы друг друга не перебивают, добавил источник "Известий".

В целом использование стикеров сравнимо с применением обычной банковской карты, поэтому и риски одинаковые, полагает директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина. Она подчеркнула: стоит принимать во внимание возможность потерять стикер (например, вместе с телефоном или другим устройством, на которое он наклеен) - именно поэтому подтверждение операций PIN-кодом необходимо.