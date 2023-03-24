Продажи авто с пробегом на аукционах вырастут в 1,5 раза

24 марта. FINMARKET.RU - В Россиилегковых автомобилей с пробегом через онлайн-аукционы вырастут в 2023 г. примерно в 1,5 раза. Такой прогноз дали "Ведомостям" опрошенные аукционные площадки. Оборот крупнейших из них при этом вырастет еще больше, в том числе за счет подорожания машин.

В частности, через площадку CarPrice в 2022 г. было продано более 20 тыс. легковых машин с пробегом, оборот по ним составил около 17 млрд руб., говорит директор по развитию компании Кирилл Иванов. По его словам, в 2023 г. ожидается рост на 50% числа проданных через аукцион машин и на 65% выручки по этому сегменту. Примерно 95% автомобилей поступает в CarPrice от физлиц.

По ожиданиям представителя онлайн-аукциона Carlink, продажи в штуках через площадку вырастут в 2023 г. на 57% - до 43 200 автомобилей, оборот - на 63% - до 49 млрд руб. Предполагается, что 21 тыс. машин в этом году будет выкуплена из корпоративных парков, 2200 - у банков, а оставшиеся 20 тыс. - у лизинговых компаний после завершения договоров операционной аренды (оперлизинга), поясняет собеседник. Порядка 30% выкупленных автомобилей будет перепродано физлицам, а оставшиеся 70% - юрлицам, добавил он.

Через площадку "Автомарта" в прошлом году было продано 4700, 60% из которых - легковые, оставшиеся 40% - легкие коммерческие (LCV). План по продажам на этот год составляет примерно 4500-5000 машин, говорит гендиректор онлайн-аукциона "Автомарт" Александр Баранов. Оборот с прошлогодних 5 млрд руб. таким образом вырастет соответственно увеличению стоимости техники, которое ожидается в пределах 15%, добавляет он.

В "ВТБ лизинге" ежегодно из операционного лизинга выходит около 500 автомобилей, половина из которых выставляется на аукцион, сказал "Ведомостям" начальник управления продаж финансового и операционного лизинга компании Руслан Валеев. По его словам, 80% стока составляют легковые автомобили, 20% - LCV.

По мнению исполнительного директора "Автостата" Сергея Удалова, в этом году аукционным площадкам придется активизировать выкуп автомобилей. Как отметил Удалов, у дилеров по-прежнему сохраняется дефицит автомобилей - как новых, так и с пробегом, ана этом фоне могут предоставить выгодный сервис. С точки зрения желающего продать машину это быстрый выкуп и сравнительно адекватная оценка транспортного средства, поясняет эксперт.